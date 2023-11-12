Після атаки українських безпілотників у росії зупинив роботу нафтопереробний завод





Через це завод призупинив свою роботу, пише



"На горіння зрідженого вуглеводневого газу вказує відсутність чорного диму під час пожежі", - зазначило джерело видання.



За його словами, з технічної точки зору є можливість обійти установку скрапленого газу і перезапустити НПЗ найближчим часом.



"Секцію ЗВГ можна обійти та відновити первинну переробку. Частину газу залишити в нафті до граничного рівня тиску насиченої пари, а іншу частину пустити на власні потреби - на заводські печі", - додав співрозмовник Reuters.



Туапсинський нафтопереробний завод є одним із найбільших заводів у Росії. Уперше його атакували безпілотники СБУ 25 січня. На ремонт заводу у росіян пішло три місяці. Наприкінці квітня НПЗ знову запрацював.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок нічної атаки українських дронів по нафтопереробному заводі у російському Туапсе пошкоджено установку з виробництва зріджених вуглеводневих газів.Через це завод призупинив свою роботу, пише "Кореспондент" , посилаючись на Reuters."На горіння зрідженого вуглеводневого газу вказує відсутність чорного диму під час пожежі", - зазначило джерело видання.За його словами, з технічної точки зору є можливість обійти установку скрапленого газу і перезапустити НПЗ найближчим часом."Секцію ЗВГ можна обійти та відновити первинну переробку. Частину газу залишити в нафті до граничного рівня тиску насиченої пари, а іншу частину пустити на власні потреби - на заводські печі", - додав співрозмовник Reuters.Туапсинський нафтопереробний завод є одним із найбільших заводів у Росії. Уперше його атакували безпілотники СБУ 25 січня. На ремонт заводу у росіян пішло три місяці. Наприкінці квітня НПЗ знову запрацював.

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