Після атаки українських безпілотників у росії зупинив роботу нафтопереробний завод

Після атаки українських безпілотників у росії зупинив роботу нафтопереробний завод
Унаслідок нічної атаки українських дронів по нафтопереробному заводі у російському Туапсе пошкоджено установку з виробництва зріджених вуглеводневих газів.

Через це завод призупинив свою роботу, пише "Кореспондент", посилаючись на Reuters.

"На горіння зрідженого вуглеводневого газу вказує відсутність чорного диму під час пожежі", - зазначило джерело видання.

За його словами, з технічної точки зору є можливість обійти установку скрапленого газу і перезапустити НПЗ найближчим часом.

"Секцію ЗВГ можна обійти та відновити первинну переробку. Частину газу залишити в нафті до граничного рівня тиску насиченої пари, а іншу частину пустити на власні потреби - на заводські печі", - додав співрозмовник Reuters.

Туапсинський нафтопереробний завод є одним із найбільших заводів у Росії. Уперше його атакували безпілотники СБУ 25 січня. На ремонт заводу у росіян пішло три місяці. Наприкінці квітня НПЗ знову запрацював.

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Теги: Туапсе, НПЗ, війна, атака, Україна
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