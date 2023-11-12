Після атаки українських безпілотників у росії зупинив роботу нафтопереробний завод
Сьогодні, 02:17
Унаслідок нічної атаки українських дронів по нафтопереробному заводі у російському Туапсе пошкоджено установку з виробництва зріджених вуглеводневих газів.
Через це завод призупинив свою роботу, пише "Кореспондент", посилаючись на Reuters.
"На горіння зрідженого вуглеводневого газу вказує відсутність чорного диму під час пожежі", - зазначило джерело видання.
За його словами, з технічної точки зору є можливість обійти установку скрапленого газу і перезапустити НПЗ найближчим часом.
"Секцію ЗВГ можна обійти та відновити первинну переробку. Частину газу залишити в нафті до граничного рівня тиску насиченої пари, а іншу частину пустити на власні потреби - на заводські печі", - додав співрозмовник Reuters.
Туапсинський нафтопереробний завод є одним із найбільших заводів у Росії. Уперше його атакували безпілотники СБУ 25 січня. На ремонт заводу у росіян пішло три місяці. Наприкінці квітня НПЗ знову запрацював.
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Через це завод призупинив свою роботу, пише "Кореспондент", посилаючись на Reuters.
"На горіння зрідженого вуглеводневого газу вказує відсутність чорного диму під час пожежі", - зазначило джерело видання.
За його словами, з технічної точки зору є можливість обійти установку скрапленого газу і перезапустити НПЗ найближчим часом.
"Секцію ЗВГ можна обійти та відновити первинну переробку. Частину газу залишити в нафті до граничного рівня тиску насиченої пари, а іншу частину пустити на власні потреби - на заводські печі", - додав співрозмовник Reuters.
Туапсинський нафтопереробний завод є одним із найбільших заводів у Росії. Уперше його атакували безпілотники СБУ 25 січня. На ремонт заводу у росіян пішло три місяці. Наприкінці квітня НПЗ знову запрацював.
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