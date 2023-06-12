Перед купальним сезоном водолази перевірили водойми Волині. ФОТО





Уже зараз співробітники ДСНС обстежують водойми та прибережні зони, перевіряють дена акваторій, - повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.



17 травня працівники водолазно-рятувального відділення обстежували акваторії біля с. Романів та біля санаторію "Пролісок" у с. Грем'яче Луцького району.



Водолази вилучили з водойм чимало сміття, що може бути небезпечним для відпочивальників: уламки скла, пластику, каміння, арматуру тощо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В області триває підготовка до літнього сезону відпочинку на воді.Уже зараз співробітники ДСНС обстежують водойми та прибережні зони, перевіряють дена акваторій, - повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.17 травня працівники водолазно-рятувального відділення обстежували акваторії біля с. Романів та біля санаторію "Пролісок" у с. Грем'яче Луцького району.Водолази вилучили з водойм чимало сміття, що може бути небезпечним для відпочивальників: уламки скла, пластику, каміння, арматуру тощо.

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