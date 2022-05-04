Лікуючись після поранення, помер воїн з Волині Сергій Лукашук

Перебуваючи на лікуванні, обірвалося життя військовослужбовця з ВолиніПро це повідомляють у Шацькій громаді.Перебуваючи на лікуванні після поранення, помер військовослужбовець із села Хрипськ, 18.07.1976 р.н.На початку війни служив у роті охорони, в лави ЗСУ був мобілізований 15 вересня 2023 року.2 березня цього року під час виконання бойового завдання Сергій Лукашук отримав поранення. Серце Героя зупинилося 17 травня.В захисника залишилися дружина і троє дітей.Про прибуття траурного кортежу і час похорону повідомимо додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого воїна.