Лікуючись після поранення, помер воїн з Волині Сергій Лукашук
Сьогодні, 01:15
Перебуваючи на лікуванні, обірвалося життя військовослужбовця з Волині Сергія Лукашука.
Про це повідомляють у Шацькій громаді.
Перебуваючи на лікуванні після поранення, помер військовослужбовець із села Хрипськ Лукашук Сергій Миколайович, 18.07.1976 р.н.
На початку війни служив у роті охорони, в лави ЗСУ був мобілізований 15 вересня 2023 року.
2 березня цього року під час виконання бойового завдання Сергій Лукашук отримав поранення. Серце Героя зупинилося 17 травня.
В захисника залишилися дружина і троє дітей.
Про прибуття траурного кортежу і час похорону повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого воїна.
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Про це повідомляють у Шацькій громаді.
Перебуваючи на лікуванні після поранення, помер військовослужбовець із села Хрипськ Лукашук Сергій Миколайович, 18.07.1976 р.н.
На початку війни служив у роті охорони, в лави ЗСУ був мобілізований 15 вересня 2023 року.
2 березня цього року під час виконання бойового завдання Сергій Лукашук отримав поранення. Серце Героя зупинилося 17 травня.
В захисника залишилися дружина і троє дітей.
Про прибуття траурного кортежу і час похорону повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого воїна.
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