Лікуючись після поранення, помер воїн з Волині Сергій Лукашук

Лікуючись після поранення, помер воїн з Волині Сергій Лукашук
Перебуваючи на лікуванні, обірвалося життя військовослужбовця з Волині Сергія Лукашука.

Про це повідомляють у Шацькій громаді.

Перебуваючи на лікуванні після поранення, помер військовослужбовець із села Хрипськ Лукашук Сергій Миколайович, 18.07.1976 р.н.

На початку війни служив у роті охорони, в лави ЗСУ був мобілізований 15 вересня 2023 року.

2 березня цього року під час виконання бойового завдання Сергій Лукашук отримав поранення. Серце Героя зупинилося 17 травня.
В захисника залишилися дружина і троє дітей.

Про прибуття траурного кортежу і час похорону повідомимо додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого воїна.

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Теги: Волинь, Шацьк, Хрипськ, війна, смерть, Сергій Лукашук
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