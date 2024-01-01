У ВНУ в День вишиванки зібрали для ЗСУ понад 60 тисяч гривень. ВІДЕО, ФОТО

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відзначила Всесвітній день вишиванки на території замку Любарта.Там відбулася акція «Благодійне фото у вишиванці» та благодійний аукціон, кошти з якого передадуть на потреби захисників України, - повідомляють на сайті ВНУ імені Лесі Українки.На замковій площі зібралися студенти та викладачі структурних підрозділів, представники адміністрації Університету. Також на дійстві були присутні військовослужбовці 100-ї окремої механізованої бригади.Після спільного виконання Гімну та вшанування пам’яті загиблих у боротьбі за волю та незалежність України присутніх зі святом вітали ректор Університетута представники 100 ОМБр майорта старший лейтенант, який до повномасштабного вторгнення був викладачем ВНУ.Ректор Університету Анатолій Цьось зазначив, що головне завдання студентів і викладачів – надання та здобуття якісної освіти, яка дасть випускникам змогу якісно працювати та будувати Україну.«Проте здобуття якісної освіти можливе лише завдяки Збройним силам України. Дякуємо нашим захисникам за те, що ми маємо можливість виконувати свою роботу. Ми повинні пам’ятати, що допомога війську – обов’язок кожного громадянина України. Сьогодні ми в день вишиванки продовжуємо благодійний Великодній аукціон, щоб зібрати кошти нашим воїнам. Тому працюймо, навчаймося та допомагаймо Збройним силам України», – зазначив Анатолій Васильович.Опісля відбувся благодійний аукціон, на якому розігрувалася різноманітна брендована продукція Університету та «сталевої сотки». Усі охочі могли позмагатися за кухлики, блокноти, футболки, світшоти із символікою ВНУ імені Лесі Українки та 100-ї ОМБР. Найзапеклішою була боротьба за командирський годинник, прапор бригади та «Каву з ректором».Поміж торгами присутні брали участь у фотосесіях, танцювальному флешмобі, стали частиною «живої абревіатури» «ВНУ» на території замку.Так, під час аукціону вдалося зібрати 34 200 гривень, у скриньки присутні пожертвували 26 686 гривень. Також відбувався онлайн-збір коштів.