На війні загинув воїн з Волині Іван Алексюк

Захищаючи незалежність та територіальну цілісність України загинув військовослужбовець з Волині.Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.15 травня 2024 року поблизу населеного пункту Воздвиженка Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям загинув військовослужбовець з села Сокиричі, 1992 року народження.Народився Алексюк Іван Георгійович 1992 року. Мобілізований на військову службу 25 лютого 2022 року Луцьким РТЦК та СП.Кортеж із тілом Героя прибуде до рідного дому 18 травня.10:00 - виїзд з м.Луцьк, вул. Стефанника 3а.10:30 - зустріч Героя біля дубка, піша хода до вул. Яблунева 42.11:20 - піша хода до вул. Луцька.Маршрут :Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна- Незалежності - Шевченка - Пилипа Орлика - с. Сокиричі вул. Степова 12 (до рідної домівки), потім піша хода у храм с. Сокиричі.Поховання відбудеться на Алеї Слави Ківерцівського кладовища.Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану Івану, який мужньо боронив кордони нашої держави.Відповідно до Розпорядження міського голови, 18 травня 2024 року оголошено Днем жалоби на території Ківерцівської громади з метою вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця Алексюка Івана.