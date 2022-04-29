Під час лікування у Харкові помер воїн з Волині Валерій Єфімчук

Під час лікування у Харкові помер воїн з Волині Валерій Єфімчук
Через війну Волинь втратила ще одного воїна. Страшна звістка сколихнула Маневиччину.

Про це повідомив голова громади Олександр Гаврилюк.

"Не встигла наша громада оговтатись від втрати мужнього захисника Сергія Макарчука, як до Маневицької громади знову прилетіла трагічна звістка. Ще один Воїн поповнив ряди Небесного Війська.
16 травня 2024 року під час проходження лікування у військовому шпиталі м. Харкова, обірвалося життя нашого земляка, 38-річного жителя села Кукли Єфімчука Валерія Юрійовича", - йдеться у дописі.

Сміливий і відважний кулеметник мужньо боронив Україну від рук російських окупантів з серпня 2022 року.

На рідній землі захисника зустрінуть 18 травня.

Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.

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Теги: Волинь, Кукли, Маневиччина, війна, смерть, Валерій Єфімчук
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