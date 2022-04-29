Під час лікування у Харкові помер воїн з Волині Валерій Єфімчук
Сьогодні, 20:27
Через війну Волинь втратила ще одного воїна. Страшна звістка сколихнула Маневиччину.
Про це повідомив голова громади Олександр Гаврилюк.
"Не встигла наша громада оговтатись від втрати мужнього захисника Сергія Макарчука, як до Маневицької громади знову прилетіла трагічна звістка. Ще один Воїн поповнив ряди Небесного Війська.
16 травня 2024 року під час проходження лікування у військовому шпиталі м. Харкова, обірвалося життя нашого земляка, 38-річного жителя села Кукли Єфімчука Валерія Юрійовича", - йдеться у дописі.
Сміливий і відважний кулеметник мужньо боронив Україну від рук російських окупантів з серпня 2022 року.
На рідній землі захисника зустрінуть 18 травня.
Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова громади Олександр Гаврилюк.
"Не встигла наша громада оговтатись від втрати мужнього захисника Сергія Макарчука, як до Маневицької громади знову прилетіла трагічна звістка. Ще один Воїн поповнив ряди Небесного Війська.
16 травня 2024 року під час проходження лікування у військовому шпиталі м. Харкова, обірвалося життя нашого земляка, 38-річного жителя села Кукли Єфімчука Валерія Юрійовича", - йдеться у дописі.
Сміливий і відважний кулеметник мужньо боронив Україну від рук російських окупантів з серпня 2022 року.
На рідній землі захисника зустрінуть 18 травня.
Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні загинув воїн з Волині Іван Алексюк
Сьогодні, 21:57
Під час лікування у Харкові помер воїн з Волині Валерій Єфімчук
Сьогодні, 20:27
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 травня
Сьогодні, 20:00
«Пролунав вибух, і я зрозуміла – почалося», - військова ССО про початок повномасштабки
Сьогодні, 19:00