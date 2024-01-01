«Пролунав вибух, і я зрозуміла – почалося», - військова ССО про початок повномасштабки

«Пролунав вибух, і я зрозуміла – почалося», - військова ССО про початок повномасштабки
«Джуді» – оперативний офіцер одного з загонів 73-го морського центру ССО. І це – її розповідь про війну, спецоперації та побратимів.

Про це у телеграмі повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«Повномасштабне вторгнення почалося для мене з бойової тривоги о 5-й ранку. Все як завжди: отримання зброї та спорядження, висування в зону відповідальності.

На той момент я була дуже спокійною, адже все виглядало для мене звичайним. Але близько 7-ї ранку неподалік частини пролунав вибух від авіації противника. І я зрозуміла: все почалось. Мене переповнював адреналін, а в голові лише промайнула думка: «Ну, нарешті ми нормально повоюємо». Як поїхала тоді, у 2022-му, так до сьогодні додому я не поверталася», - зізналася військова.
«Пролунав вибух, і я зрозуміла – почалося», - військова ССО про початок повномасштабки

«Якщо говорити про успішні операції, в яких я брала участь, то це – відбиття позицій і захоплення полонених на Запорізькому напрямку. А також задача, коли я та начальник розвідки наводили артилерію, що знищувала техніку і боєприпаси противника», - розповіла «Джуді».
«Пролунав вибух, і я зрозуміла – почалося», - військова ССО про початок повномасштабки

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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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