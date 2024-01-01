«Пролунав вибух, і я зрозуміла – почалося», - військова ССО про початок повномасштабки
Сьогодні, 19:00
«Джуді» – оперативний офіцер одного з загонів 73-го морського центру ССО. І це – її розповідь про війну, спецоперації та побратимів.
Про це у телеграмі повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
«Повномасштабне вторгнення почалося для мене з бойової тривоги о 5-й ранку. Все як завжди: отримання зброї та спорядження, висування в зону відповідальності.
На той момент я була дуже спокійною, адже все виглядало для мене звичайним. Але близько 7-ї ранку неподалік частини пролунав вибух від авіації противника. І я зрозуміла: все почалось. Мене переповнював адреналін, а в голові лише промайнула думка: «Ну, нарешті ми нормально повоюємо». Як поїхала тоді, у 2022-му, так до сьогодні додому я не поверталася», - зізналася військова.
«Якщо говорити про успішні операції, в яких я брала участь, то це – відбиття позицій і захоплення полонених на Запорізькому напрямку. А також задача, коли я та начальник розвідки наводили артилерію, що знищувала техніку і боєприпаси противника», - розповіла «Джуді».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
«Повномасштабне вторгнення почалося для мене з бойової тривоги о 5-й ранку. Все як завжди: отримання зброї та спорядження, висування в зону відповідальності.
На той момент я була дуже спокійною, адже все виглядало для мене звичайним. Але близько 7-ї ранку неподалік частини пролунав вибух від авіації противника. І я зрозуміла: все почалось. Мене переповнював адреналін, а в голові лише промайнула думка: «Ну, нарешті ми нормально повоюємо». Як поїхала тоді, у 2022-му, так до сьогодні додому я не поверталася», - зізналася військова.
«Якщо говорити про успішні операції, в яких я брала участь, то це – відбиття позицій і захоплення полонених на Запорізькому напрямку. А також задача, коли я та начальник розвідки наводили артилерію, що знищувала техніку і боєприпаси противника», - розповіла «Джуді».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Під час лікування у Харкові помер воїн з Волині Валерій Єфімчук
Сьогодні, 20:27
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 травня
Сьогодні, 20:00
«Пролунав вибух, і я зрозуміла – почалося», - військова ССО про початок повномасштабки
Сьогодні, 19:00
Волинські бійці на фронті полюють на окупантів: ефектне відео
Сьогодні, 18:38
У громаді на Волині створили добровільну пожежну команду. ФОТО
Сьогодні, 18:18