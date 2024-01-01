Волинські бійці на фронті полюють на окупантів: ефектне відео

знищують загарбників.



Про це у телеграмі повідомляє 100-та омбр.



Бійці підрозділу ударних безпілотників 100 омбр VORON 100 успішно продовжують сезон полювання на окупантів.



«Ординці, які принесли на нашу землю жахіття війни, знаходять на цій землі свій безславний кінець - і це більш ніж справедливо. Далі неодмінно буде», - зазначили у військовій частині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікували відео, як військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригадиПро це у телеграмі повідомляє 100-та омбр.Бійці підрозділу ударних безпілотників 100 омбр VORON 100 успішно продовжують сезон полювання на окупантів.«Ординці, які принесли на нашу землю жахіття війни, знаходять на цій землі свій безславний кінець - і це більш ніж справедливо. Далі неодмінно буде», - зазначили у військовій частині.

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