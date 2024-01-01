За мільярдні оборудки поліція затримала «смотрящого» за шахтами Донбасу

Масштабна афера у вугільній сфері на мільярди гривень: Нацполіція затримала підприємця та осіб з його оточення.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Ідеться про так званого «смотрящого» за вугільною галуззю у Донецькій області - власник групи компаній «Укрдонінвест», директора та головного бухгалтера ТОВ «Краснолиманське», а також керуючого фінансами бізнесмена.Свого часу підприємець отримав у «спадок» частину активів сім’їта фактичний контроль над усіма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів. У разі незгоди з політикою нового куратора, керівники державних шахт одразу позбавлялися своїх посад, а ті, що займали їхні місця, не мали іншого виходу як працювати за схемою «смотрящого».Надалі він викупив контрольний пакет акцій товариства з обмеженою відповідальністю «Краснолиманське», що дозволило отримати доступ до видобутку високоякісного вугілля на виробничих потужностях Краснолиманської шахти – одного з найбільших вугледобувних підприємств України. Фактично ТОВ «Краснолиманське» заблокувало роботу державного підприємства, не виконавши умови перед державою щодо розробки вугільних пластів, внаслідок чого ДП «ВК «Краснолиманська» щороку втрачало близько 1 млрд грн прибутку.Крім того, між державним та приватним підприємством були укладені договори підряду, відповідно до яких шахта за допомогою своєї інфраструктури забезпечує видобуток вугілля для комерційної структури та на рахунки якої повинні були надійти кошти. Установа свої зобов’язання виконувала, а контрагент – ні. Відтак усі виробничі витрати лягали на державне підприємство і, як наслідок, зростала заборгованість по заробітній платі шахтарям, по оплаті енергоресурсів тощо.Станом на зараз заборгованість за послуги з видобутку вугілля сягають понад 2,2 млрд грн, 147 млн грн - по заробітній платі працівникам шахти, штатна чисельність якої налічує майже 1700 осіб, а також 1,1 млрд грн за електроенергію.