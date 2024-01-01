Нещасний випадок на Волині: постраждав підліток
Сьогодні, 17:34
Сьогодні, 17 травня, до групи рятувальних робіт надійшло повідомлення про нещасний випадок у селі Прилуцьке на Волині.
Про це у фейсбуці повідомляє Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Луцька.
По прибуттю на місці події рятувальники виявили підлітка 15 років у якого була травмована кисть. Відразу була налагоджена взаємодія з медиками з надання першої допомоги.
Встановили, що під час різання в'язального дроту шліфувальною машиною, той намотався на обертальний круг та затиснув пальці руки.
Рятувальники за допомогою рятувального інструменту звільнили травмовану кінцівку та доправили потерпілого до карети швидкої допомоги.
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Про це у фейсбуці повідомляє Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Луцька.
По прибуттю на місці події рятувальники виявили підлітка 15 років у якого була травмована кисть. Відразу була налагоджена взаємодія з медиками з надання першої допомоги.
Встановили, що під час різання в'язального дроту шліфувальною машиною, той намотався на обертальний круг та затиснув пальці руки.
Рятувальники за допомогою рятувального інструменту звільнили травмовану кінцівку та доправили потерпілого до карети швидкої допомоги.
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