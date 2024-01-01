Рашисти вдарили КАБами по Харкову: 2 загиблих, 13 поранених

Рашисти вдарили КАБами по Харкову: 2 загиблих, 13 поранених
Російські загарбники вчергове завдали ударів керованими авіабомбами по районах Харкова.

Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.

За оперативною інформацією, вже відомо про двох загиблих і тринадцять поранених.

Серед 13 поранених, 4 - у важкому стані.

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Теги: обстріл, росія
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