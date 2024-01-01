Якісні тактичні окуляри – безпека очей в бойових умовах





Види захисних окулярів

Сьогодні є декілька варіантів захисних окулярів які пропонують виробники. Зокрема це:



стрілецькі окуляри;

балістичні окуляри;

балістичні маски.

Найпопулярнішим варіантом серед любителів стрільби є стрілецькі окуляри. Вони здатні захистити очі стрілка від пилу, сміття, дрібних частин та викидів порохових газів. Цей вид захисту очей має міцну конструкцію та полікарбонатні лінзи.



Балістичні окуляри мають товсту лінзу, масивнішу оправу та витримують високі навантаження. Їх зазвичай використовують військовослужбовці, оскільки цей вид захисту береже очі від попадання мілкого шроту.



Ще одним видом тактичних окулярів, які використовують військові та спецпризначенці є балістична маска. Закриваючи велику частину обличчя зовні вона схожа на лижну маску. Цей вид тактичних окулярів забезпечує найвищий рівень захисту, втім, вони не призначені для тривалого носіння.



Як вибрати якісні тактичні окуляри

Вибір типу захисних окулярів залежить від виду завдань, які перед вами поставлені. Однак спеціалісти рекомендують віддавати перевагу сертифікованому продукту відомих брендів, які справді відповідають за якість свого товару.



При виборі тактичних окулярів зверніть увагу на наявність рейтингу ANSI в описі товару. Сертифікація бюджетних китайських окулярів відсутня. Наявність додаткових елементів, зокрема м’яких накладок на переніссі чи регулювання робить окуляри більш комфортними в експлуатації.



Інтернет-магазин військової амуніції ukrarmor пропонує своїм клієнтам оригінальні тактичні окуляри американського бренду ESS та німецької компанії Swiss Eye. Професійні продавці-консультанти допоможуть підібрати виріб, який задовольнятиме ваші потреби та надійно захищатиме очі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очі – це найважливіший сенсорний орган, пошкодження чи втрата якого матиме серйозні наслідки для здоров’я людини. Саме тому окуляри тактичні необхідні будь-якому військовослужбовцю, а також усім, хто перебуває у важких бойових умовах.Сьогодні є декілька варіантів захисних окулярів які пропонують виробники. Зокрема це:Найпопулярнішим варіантом серед любителів стрільби є стрілецькі окуляри. Вони здатні захистити очі стрілка від пилу, сміття, дрібних частин та викидів порохових газів. Цей вид захисту очей має міцну конструкцію та полікарбонатні лінзи.Балістичні окуляри мають товсту лінзу, масивнішу оправу та витримують високі навантаження. Їх зазвичай використовують військовослужбовці, оскільки цей вид захисту береже очі від попадання мілкого шроту.Ще одним видом тактичних окулярів, які використовують військові та спецпризначенці є балістична маска. Закриваючи велику частину обличчя зовні вона схожа на лижну маску. Цей вид тактичних окулярів забезпечує найвищий рівень захисту, втім, вони не призначені для тривалого носіння.Вибір типу захисних окулярів залежить від виду завдань, які перед вами поставлені. Однак спеціалісти рекомендують віддавати перевагу сертифікованому продукту відомих брендів, які справді відповідають за якість свого товару.При виборі тактичних окулярів зверніть увагу на наявність рейтингу ANSI в описі товару. Сертифікація бюджетних китайських окулярів відсутня. Наявність додаткових елементів, зокрема м’яких накладок на переніссі чи регулювання робить окуляри більш комфортними в експлуатації.Інтернет-магазин військової амуніції ukrarmor пропонує своїм клієнтам оригінальні тактичні окуляри американського бренду ESS та німецької компанії Swiss Eye. Професійні продавці-консультанти допоможуть підібрати виріб, який задовольнятиме ваші потреби та надійно захищатиме очі.

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