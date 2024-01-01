У громаді на Волині створили добровільну пожежну команду. ФОТО

У громаді на Волині створили добровільну пожежну команду. ФОТО
Сьогодні, 17 травня, відбулось відкриття місцевої пожежної команди Литовезької територіальної громади Володимирського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Участь у заходах взяв начальник Головного управління ДСНС області Мирослав Дем'янчук, його заступник Василь Оліферчук, представники райдержадміністрації, голова громади, юні рятувальники та мешканці.

У новоствореній команді нестимуть службу вогнеборці-добровольці, що забезпечені бойовим та форменим одягом, захисним спорядженням.

Головний рятувальник Волині вручив вогнеборцям команди ключі від пожежної автоцистерни підвищеної прохідності АЦ-40, подякував голові громади та всім причетним до створення цієї команди та зазначив, що відкриття підрозділу місцевої пожежної команди стало можливим завдяки співпраці ГУ ДСНС в області, органів влади і місцевого самоврядування.

В підрозділі створено належні умови для несення служби та відпочинку вогнеборців.
У громаді на Волині створили добровільну пожежну команду. ФОТО

Тепер жителі Литовезької громади мають надійний захист від пожеж і надзвичайних подій.
У громаді на Волині створили добровільну пожежну команду. ФОТО
У громаді на Волині створили добровільну пожежну команду. ФОТО
У громаді на Волині створили добровільну пожежну команду. ФОТО
У громаді на Волині створили добровільну пожежну команду. ФОТО
У громаді на Волині створили добровільну пожежну команду. ФОТО
У громаді на Волині створили добровільну пожежну команду. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежна команда
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