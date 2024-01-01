У громаді на Волині створили добровільну пожежну команду. ФОТО
Сьогодні, 18:18
Сьогодні, 17 травня, відбулось відкриття місцевої пожежної команди Литовезької територіальної громади Володимирського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Участь у заходах взяв начальник Головного управління ДСНС області Мирослав Дем'янчук, його заступник Василь Оліферчук, представники райдержадміністрації, голова громади, юні рятувальники та мешканці.
У новоствореній команді нестимуть службу вогнеборці-добровольці, що забезпечені бойовим та форменим одягом, захисним спорядженням.
Головний рятувальник Волині вручив вогнеборцям команди ключі від пожежної автоцистерни підвищеної прохідності АЦ-40, подякував голові громади та всім причетним до створення цієї команди та зазначив, що відкриття підрозділу місцевої пожежної команди стало можливим завдяки співпраці ГУ ДСНС в області, органів влади і місцевого самоврядування.
В підрозділі створено належні умови для несення служби та відпочинку вогнеборців.
Тепер жителі Литовезької громади мають надійний захист від пожеж і надзвичайних подій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Участь у заходах взяв начальник Головного управління ДСНС області Мирослав Дем'янчук, його заступник Василь Оліферчук, представники райдержадміністрації, голова громади, юні рятувальники та мешканці.
У новоствореній команді нестимуть службу вогнеборці-добровольці, що забезпечені бойовим та форменим одягом, захисним спорядженням.
Головний рятувальник Волині вручив вогнеборцям команди ключі від пожежної автоцистерни підвищеної прохідності АЦ-40, подякував голові громади та всім причетним до створення цієї команди та зазначив, що відкриття підрозділу місцевої пожежної команди стало можливим завдяки співпраці ГУ ДСНС в області, органів влади і місцевого самоврядування.
В підрозділі створено належні умови для несення служби та відпочинку вогнеборців.
Тепер жителі Литовезької громади мають надійний захист від пожеж і надзвичайних подій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Пролунав вибух, і я зрозуміла – почалося», - військова ССО про початок повномасштабки
Сьогодні, 19:00
Волинські бійці на фронті полюють на окупантів: ефектне відео
Сьогодні, 18:38
У громаді на Волині створили добровільну пожежну команду. ФОТО
Сьогодні, 18:18
Якісні тактичні окуляри – безпека очей в бойових умовах
Сьогодні, 17:55