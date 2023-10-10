Зеленський підписав закон про нові штрафи за ухилення від мобілізації

Зеленський підписав закон про нові штрафи за ухилення від мобілізації
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення".

Про це свідчать дані на сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Закон повернуто із підписом президента.

Нагадаємо, згідно із законом за ухилення від мобілізації у воєнний час передбачено штрафи для громадян від 17 до 25 тис. грн, а для посадових та юридичних осіб - від 34 до 59 тис. грн

За неявку до ТЦК за повісткою, ухилення від постановки на облік та за несвоєчасне оновлення даних призначатимуть мінімальний штраф у 17 тисяч гривень. Підприємства, які ігноруватимуть необхідність ведення військового обліку працівників, штрафуватимуть на суму від 34 тисяч гривень. Також штрафи збільшуватимуть за повторні порушення.

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Теги: Зеленський, закон, санкції
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