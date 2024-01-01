Росія не припиняє терор проти цивільного населення Чернігівщини та Сумщини, – Генштаб

Найбільш активно ворог на цей час діє на Покровському та Курахівському напрямках. На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках з початку доби російські окупанти атак не проводили.Про це повідомили у Генштабі.Ворог не припиняє тероризувати цивільне населення Чернігівщини та Сумщини – зокрема, обстріляв з артилерії райони населених пунктів Угроїди, Містки, Іскрисківщина та Попівка.На Харківському напрямку. Загарбники задіювали авіацію – били по районах Гарбузівки та Білого Колодязя. Наші війська обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини.На Куп’янському напрямку були п’ять спроб противника покращити тактичне положення біля Вільшаної, Іванівки, Берестового та Мясожарівки. Ворог отримав жорстку відсіч, ситуація контрольована.На Сіверському напрямку також відбито п’ять атак окупантів.На Краматорському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Часового Яру.На Покровському напрямку наші воїни відбили 14 атак. Найгарячіше - біля Новоолександрівки.На Курахівському напрямку окупанти 14 разів намагалися прорвати оборону, зокрема в районах Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки та Водяного. Біля останнього ворог діяв за підтримки штурмової авіації. Ситуація контрольована.На Времівському напрямку противник вже двічі намагався покращити тактичне положення в районі Старомайорського. Успіху не мав, дані уточнюються.На Придніпровському напрямку наші воїни відбили п’ять атак противника неподалік Кринок. Там же, та по району Тягинки окупанти били з РСЗВ. Втрат позицій не допущено.Українські захисники дають відсіч російським окупантам, тримаються ворога під вогневим контролем та роблять усе можливе для зриву злочинних планів противника.