У центрі Луцька легковик влетів в автобус

У центрі Луцька легковик влетів в автобус
На вулиці Богдана Хмельницького в Луцьку водій Daewoo не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автобусом.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Вчора, 16 травня, близько 12:00 патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилася на вулиці Богдана Хмельницького.

Коли інспектори прибули на місце автопригоди, то з'ясували, що водій легковика марки Daewoo не вибрав безпечного інтервалу та зіткнувся з автобусом марки VDL.

Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто в автопригоді не постраждав.

На водія Daewoo патрульні склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: ДТП, Луцьк
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