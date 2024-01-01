У центрі Луцька легковик влетів в автобус

На вулиці Богдана Хмельницького в Луцьку водій Daewoo не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автобусом.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Вчора, 16 травня, близько 12:00 патрульні отримали повідомлення про, що трапилася на вулиці Богдана Хмельницького.Коли інспектори прибули на місце автопригоди, то з'ясували, що водій легковика марки Daewoo не вибрав безпечного інтервалу та зіткнувся з автобусом марки VDL.Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто в автопригоді не постраждав.На водія Daewoo патрульні склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.