Мобілізація по-новому: завтра Міноборони запускає застосунок Резерв+
Сьогодні, 15:10
Міноборони запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.
Про це оборонне відомство повідомило в телеграмі.
Завтра, 18 травня, набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію.
Відзавтра всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.
Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.
Оновити дані можна будь-яким із наступних зручних способів.
Онлайн - через застосунок Резерв+. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.
Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних.
Після оновлення даних у застосунку можна побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.
Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.
«Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток», - кажуть у Міноборони.
З 18 червня у застосунку Резерв+ також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.
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Про це оборонне відомство повідомило в телеграмі.
Завтра, 18 травня, набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію.
Відзавтра всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.
Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.
Оновити дані можна будь-яким із наступних зручних способів.
Онлайн - через застосунок Резерв+. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.
Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних.
Після оновлення даних у застосунку можна побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.
Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.
«Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток», - кажуть у Міноборони.
З 18 червня у застосунку Резерв+ також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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