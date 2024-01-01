Мобілізація по-новому: завтра Міноборони запускає застосунок Резерв+

Мобілізація по-новому: завтра Міноборони запускає застосунок Резерв+
Міноборони запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Про це оборонне відомство повідомило в телеграмі.

Завтра, 18 травня, набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію.

Відзавтра всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.

Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.

Оновити дані можна будь-яким із наступних зручних способів.

Онлайн - через застосунок Резерв+. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.

Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних.

Після оновлення даних у застосунку можна побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.

Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.

«Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток», - кажуть у Міноборони.

З 18 червня у застосунку Резерв+ також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мобілізація, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптики напророчили волинянам грози
Сьогодні, 15:35
У центрі Луцька легковик влетів в автобус
Сьогодні, 15:21
Мобілізація по-новому: завтра Міноборони запускає застосунок Резерв+
Сьогодні, 15:10
У керівництві Міноборони – зміни
Сьогодні, 14:55
На Харківщині загинув 23-річний Герой з Волині Віктор Шворак
Сьогодні, 14:39
Схожі новини
«Операція «Ухилянт»: експерти розклали по поличках деталі російської ІПСО «Операція «Ухилянт»: експерти розклали по поличках деталі російської ІПСО
10 травень, 19:00
Генштаб більше не буде затверджувати списки заброньованих від мобілізації Генштаб більше не буде затверджувати списки заброньованих від мобілізації
10 травень, 11:11
Рада збільшила штрафи за військові правопорушення Рада збільшила штрафи за військові правопорушення
09 травень, 12:40
Рада дозволила мобілізацію в’язнів Рада дозволила мобілізацію в’язнів
08 травень, 15:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія не припиняє терор проти цивільного населення Чернігівщини та Сумщини, – Генштаб
Сьогодні, 15:40
 0
Синоптики напророчили волинянам грози
Сьогодні, 15:35
 0
У центрі Луцька легковик влетів в автобус
Сьогодні, 15:21
 0
Мобілізація по-новому: завтра Міноборони запускає застосунок Резерв+
Сьогодні, 15:10
 0
У керівництві Міноборони – зміни
Сьогодні, 14:55
 0
Медіа
відео
1/8