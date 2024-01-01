Мобілізація по-новому: завтра Міноборони запускає застосунок Резерв+

Міноборони запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.Про це оборонне відомство повідомило в телеграмі.Завтра, 18 травня, набуває чинностіВідзавтра всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.Оновити дані можна будь-яким із наступних зручних способів.Онлайн - через застосунок Резерв+. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних.Після оновлення даних у застосунку можна побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.«Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток», - кажуть у Міноборони.З 18 червня у застосунку Резерв+ також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.