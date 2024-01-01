У керівництві Міноборони – зміни
Сьогодні, 14:55
Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк призначений першим заступником міністра оборони України.
Про це у телеграмі повідомляє Міністерство оборони України.
За поданням Міністра оборони України Рустема Умєрова Кабінет Міністрів України призначив на посаду першого заступника Міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.
Уродженець Житомирщини Іван Гаврилюк розпочав військову карʼєру у 1988 році. Закінчив Сумське вище артилерійське командне училище, Національну академію та Національний університет оборони України.
Пройшов шлях від командира взводу до начальника Головного управління – заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Отримав значний практичний досвід при проходженні військової служби на керівних посадах в органах військового управління Збройних Сил України.
З 5 жовтня 2023 року і до сьогоднішнього дня був заступником Міністра оборони України.
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Про це у телеграмі повідомляє Міністерство оборони України.
За поданням Міністра оборони України Рустема Умєрова Кабінет Міністрів України призначив на посаду першого заступника Міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.
Уродженець Житомирщини Іван Гаврилюк розпочав військову карʼєру у 1988 році. Закінчив Сумське вище артилерійське командне училище, Національну академію та Національний університет оборони України.
Пройшов шлях від командира взводу до начальника Головного управління – заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Отримав значний практичний досвід при проходженні військової служби на керівних посадах в органах військового управління Збройних Сил України.
З 5 жовтня 2023 року і до сьогоднішнього дня був заступником Міністра оборони України.
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