Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ ЗМІ





Про це Андрій Новак.



Юрист наголосив, що VIN-код має бути на військово-обліковому документі вже зараз.



Згідно зі законом про мобілізацію, документ потрібно пред’являти на вимогу представників ТЦК та СП, а також на вимогу поліцейських. Вони після 18 травня отримають право доставляти у терцентр осіб, які не мають документів чи містяться у “базі ухилянтів” (Єдиний реєстр військовозобов'язаних).



Окрім того, з 18 травня усі військовозобов'язані від 18 до 60 років повинні протягом 60 днів оновити персональні дані у ТЦК, ЦНАПі чи через електронний кабінет.



Відтак навіть ті, хто має право на виїзд, повинні одержати військово-обліковий документ з VIN-кодом. VIN-код прикордонники зчитують спеціальними приладами, отримуючи таким чином доступ до особової справи військовозобов'язаного в електронній формі.



Адвокат підкреслив, що раніше право виїзду за кордон для окремих категорій чоловіків ніяк не кореспондувалося з поновленням військово-облікових документів. “Тепер же, якщо хочеш за кордон, то онови дані. Маєш відстрочку ‒ ми тобі її дамо, але йди до ТЦК підтвердити таке право”, ‒ наголосив Андрій Новак.



Наразі незрозуміло, як працюватиме електронний кабінет і чи вдасться отримати через нього оновлені документи з VIN-кодом. “Електронний кабінет не замінює повноцінного обліку. Через нього можна буде надати дані про себе, місце проживання, місце роботи й наявні проблеми зі здоров’ям. Але це не скасовує необхідності пройти ВЛК. Для цього треба фізично з'явитися у ТЦК та СП (під час ВС проходження ВЛК щорічне, у мирний час ‒ що п'ять років)”, ‒ підкреслив адвокат.



Новий закон про мобілізацію та порядок військової служби набуде чинності 18 травня. Він передбачає зміни у процедурах військового обліку, призову, проходження ВЛК і посилені санкції для ухилянтів.

Положення закону не змінюють правил перетину кордону для чоловіків від 18 до 60 років, які регламентуються урядовою постановою № 57. Однак відтепер службовці Держприкордонслужби матимуть право перевіряти військово-облікові документи в цих чоловіків і військовозобов'язаних жінок (з медичною чи фармацевтичною спеціальностями).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Усі військовозобов’язані, навіть ті, хто мають право виїзду за кордон, повинні отримати у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки військово-обліковий документ з VIN-кодом.Про це LB.ua розповів адвокат юридичної компанії “Міллер”Юрист наголосив, що VIN-код має бути на військово-обліковому документі вже зараз.Згідно зі законом про мобілізацію, документ потрібно пред’являти на вимогу представників ТЦК та СП, а також на вимогу поліцейських. Вони після 18 травня отримають право доставляти у терцентр осіб, які не мають документів чи містяться у “базі ухилянтів” (Єдиний реєстр військовозобов'язаних).Окрім того, з 18 травня усі військовозобов'язані від 18 до 60 років повинні протягом 60 днів оновити персональні дані у ТЦК, ЦНАПі чи через електронний кабінет.Відтак навіть ті, хто має право на виїзд, повинні одержати військово-обліковий документ з VIN-кодом. VIN-код прикордонники зчитують спеціальними приладами, отримуючи таким чином доступ до особової справи військовозобов'язаного в електронній формі.Адвокат підкреслив, що раніше право виїзду за кордон для окремих категорій чоловіків ніяк не кореспондувалося з поновленням військово-облікових документів. “Тепер же, якщо хочеш за кордон, то онови дані. Маєш відстрочку ‒ ми тобі її дамо, але йди до ТЦК підтвердити таке право”, ‒ наголосив Андрій Новак.Наразі незрозуміло, як працюватиме електронний кабінет і чи вдасться отримати через нього оновлені документи з VIN-кодом. “Електронний кабінет не замінює повноцінного обліку. Через нього можна буде надати дані про себе, місце проживання, місце роботи й наявні проблеми зі здоров’ям. Але це не скасовує необхідності пройти ВЛК. Для цього треба фізично з'явитися у ТЦК та СП (під час ВС проходження ВЛК щорічне, у мирний час ‒ що п'ять років)”, ‒ підкреслив адвокат.та порядок військової служби набуде чинності 18 травня. Він передбачає зміни у процедурах військового обліку, призову, проходження ВЛК і посилені санкції для ухилянтів.Положення закону не змінюють правил перетину кордону для чоловіків від 18 до 60 років, які регламентуються урядовою постановою № 57. Однак відтепер службовці Держприкордонслужби матимуть право перевіряти військово-облікові документи в цих чоловіків і військовозобов'язаних жінок (з медичною чи фармацевтичною спеціальностями).

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