На Харківщині загинув 23-річний Герой з Волині Віктор Шворак

Віктор Шворак.



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"Трагічна звістка знову прийшла у нашу громаду. Загинув житель села Радошинка - Шворак Віктор Анатолійович, 31.07.2000 року народження. Життя мужнього воїна обірвалося у Харківській області 15.05.2024 року. Віктор був щирим, добрим хлопцем, закінчив у 2015 році місцеву школу, навчався у Камінь-Каширському ВПТУ з 2015 по 2019 рік.



Вірний син українського народу, хоробрий Герой віддав найцінніше за нас із вами – своє життя.



Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам’яттю Героя. Щирі співчуття матері, близьким та рідним. Сумуємо разом із вами, розділяємо біль втрати рідної людини. Віктор залишиться назавжди у наших серцях", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що деталі зустрічі скорботного кортежу та поховання нашого Захисника повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у в Сошичненській громаді."Трагічна звістка знову прийшла у нашу громаду. Загинув житель села Радошинка -, 31.07.2000 року народження. Життя мужнього воїна обірвалося у Харківській області 15.05.2024 року. Віктор був щирим, добрим хлопцем, закінчив у 2015 році місцеву школу, навчався у Камінь-Каширському ВПТУ з 2015 по 2019 рік.Вірний син українського народу, хоробрий Герой віддав найцінніше за нас із вами – своє життя.Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам’яттю Героя. Щирі співчуття матері, близьким та рідним. Сумуємо разом із вами, розділяємо біль втрати рідної людини. Віктор залишиться назавжди у наших серцях", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що деталі зустрічі скорботного кортежу та поховання нашого Захисника повідомлять додатково.

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