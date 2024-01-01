На Харківщині загинув 23-річний Герой з Волині Віктор Шворак

На Харківщині загинув 23-річний Герой з Волині Віктор Шворак
На війні загинув Герой з Волині Віктор Шворак.

Про це повідомили у в Сошичненській громаді.

"Трагічна звістка знову прийшла у нашу громаду. Загинув житель села Радошинка - Шворак Віктор Анатолійович, 31.07.2000 року народження. Життя мужнього воїна обірвалося у Харківській області 15.05.2024 року. Віктор був щирим, добрим хлопцем, закінчив у 2015 році місцеву школу, навчався у Камінь-Каширському ВПТУ з 2015 по 2019 рік.

Вірний син українського народу, хоробрий Герой віддав найцінніше за нас із вами – своє життя.

Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам’яттю Героя. Щирі співчуття матері, близьким та рідним. Сумуємо разом із вами, розділяємо біль втрати рідної людини. Віктор залишиться назавжди у наших серцях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі зустрічі скорботного кортежу та поховання нашого Захисника повідомлять додатково.
На Харківщині загинув 23-річний Герой з Волині Віктор Шворак

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мобілізація по-новому: завтра Міноборони запускає застосунок Резерв+
Сьогодні, 15:10
У керівництві Міноборони – зміни
Сьогодні, 14:55
На Харківщині загинув 23-річний Герой з Волині Віктор Шворак
Сьогодні, 14:39
Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ ЗМІ
Сьогодні, 14:20
Україна націоналізувала 2 літаки російського виробника зброї
Сьогодні, 14:01
Схожі новини
На Волині попрощалися з 56-річним Героєм Сергієм Дмитруком На Волині попрощалися з 56-річним Героєм Сергієм Дмитруком
Сьогодні, 12:45
Родина волинського захисника збирає донати на допомогу бійцям Родина волинського захисника збирає донати на допомогу бійцям
15 травень, 10:10
На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Колесник На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Колесник
14 травень, 16:09
«Україна – це люди»: історія воїна з Волині, який пішов до війська після початку великої війни «Україна – це люди»: історія воїна з Волині, який пішов до війська після початку великої війни
14 травень, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія не припиняє терор проти цивільного населення Чернігівщини та Сумщини, – Генштаб
Сьогодні, 15:40
 0
Синоптики напророчили волинянам грози
Сьогодні, 15:35
 0
У центрі Луцька легковик влетів в автобус
Сьогодні, 15:21
 0
Мобілізація по-новому: завтра Міноборони запускає застосунок Резерв+
Сьогодні, 15:10
 0
У керівництві Міноборони – зміни
Сьогодні, 14:55
 0
Медіа
відео
1/8