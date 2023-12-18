Україна націоналізувала 2 літаки російського виробника зброї

Завдяки СБУ Україна націоналізувала два літаки, що належали найбільшому виробнику російської зброї.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про передачу в дохід України майна«ростех».Мова йде про два пасажирські літаки типу АН148-100Е загальною вартістю 10 млн євро.До повномасштабного вторгнення рф повітряні судна були надані в оренду колишньому українському авіаперевізнику для здійснення чартерних рейсів всередині України.Як встановило розслідування, літаки перебували на балансі офшорної компанії, що входить до структури «ростеху» через підконтрольне російське АТ «Ільюшн Фінанс Ко».За наявними даними, кремлівська корпорація є найбільшим виробником озброєнь для окупаційних угруповань рф, які воюють проти України.Наразі слідчі Служби безпеки розслідують злочинні дії керівництва російської компанії та її офшорної комерційної структури за двома статтями Кримінального кодексу України:▪ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);▪ ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).Комплексні заходи з націоналізації майна країни-агресора проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.