День музеїв: які заходи заплановані на Волині





Про це



У суботу, з 10:00 до 17:00 вхід у Волинський краєзнавчий музей у Луцьку буде вільний для усіх охочих;



У музейний простір "Окольний замок" з 10:00 до 19:00 теж можна буде потрапити безплатно. О 12:00 там відбудеться тематична театралізовано-костюмована екскурсія "Панна, Дружина, Матір: три виміри життя волинської жінки XVI-XVII століть";



О 16:00 у Художньому музеї запланований Art-івент "Луцьк: художники події, факти". Вхід для гостей буде безплатним із 10:00 до 17:00 18 травня;



Музей сучасного українського мистецтва у Луцьку запрошує гостей за донат від 50 грн.



О 18:00 та о 23:00 запланована імпровізаційна подія "Космогоніч": майстерклас із проявлення фотографій та гончарства, перформанси і концерт живої музики;



19 травня о 15:00 в Музеї історії Луцького братства відвідувачів чекають на відкриття стаціонарної виставки "Замок, місто, передмістя: формування просторового образу середньовічного Луцька".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Міжнародного дня музеїв, який щороку відзначають 18 травня, на Волині запланували низку заходів. Більшість музеїв цього дня впускатимуть відвідувачів безплатно.Про це Суспільному повідомили в Управлінні туризму та промоції Луцька. Заплановані заходи відбудуться 18 та 19 травня:У суботу, з 10:00 до 17:00 вхід у Волинський краєзнавчий музей у Луцьку буде вільний для усіх охочих;У музейний простір "Окольний замок" з 10:00 до 19:00 теж можна буде потрапити безплатно. О 12:00 там відбудеться тематична театралізовано-костюмована екскурсія "Панна, Дружина, Матір: три виміри життя волинської жінки XVI-XVII століть";О 16:00 у Художньому музеї запланований Art-івент "Луцьк: художники події, факти". Вхід для гостей буде безплатним із 10:00 до 17:00 18 травня;Музей сучасного українського мистецтва у Луцьку запрошує гостей за донат від 50 грн.О 18:00 та о 23:00 запланована імпровізаційна подія "Космогоніч": майстерклас із проявлення фотографій та гончарства, перформанси і концерт живої музики;19 травня о 15:00 в Музеї історії Луцького братства відвідувачів чекають на відкриття стаціонарної виставки "Замок, місто, передмістя: формування просторового образу середньовічного Луцька".

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