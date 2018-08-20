День музеїв: які заходи заплановані на Волині

День музеїв: які заходи заплановані на Волині
До Міжнародного дня музеїв, який щороку відзначають 18 травня, на Волині запланували низку заходів. Більшість музеїв цього дня впускатимуть відвідувачів безплатно.

Про це Суспільному повідомили в Управлінні туризму та промоції Луцька. Заплановані заходи відбудуться 18 та 19 травня:

У суботу, з 10:00 до 17:00 вхід у Волинський краєзнавчий музей у Луцьку буде вільний для усіх охочих;

У музейний простір "Окольний замок" з 10:00 до 19:00 теж можна буде потрапити безплатно. О 12:00 там відбудеться тематична театралізовано-костюмована екскурсія "Панна, Дружина, Матір: три виміри життя волинської жінки XVI-XVII століть";

О 16:00 у Художньому музеї запланований Art-івент "Луцьк: художники події, факти". Вхід для гостей буде безплатним із 10:00 до 17:00 18 травня;

Музей сучасного українського мистецтва у Луцьку запрошує гостей за донат від 50 грн.

О 18:00 та о 23:00 запланована імпровізаційна подія "Космогоніч": майстерклас із проявлення фотографій та гончарства, перформанси і концерт живої музики;

19 травня о 15:00 в Музеї історії Луцького братства відвідувачів чекають на відкриття стаціонарної виставки "Замок, місто, передмістя: формування просторового образу середньовічного Луцька".

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Теги: Луцьк, музеї
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