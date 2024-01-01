У пожежі на Волині загинув Захисник Анатолій Мрочко

сталася у селі Тур Ковельського району на Волині, обірвалося життя військовослужбовця ЗСУ Анатолія Мрочка.



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Трагічно обірвалося життя захисника Анатолія Федоровича Мрочка, 1977 р.н. внаслідок пожежі у селі Тур Заболоттівської громади. Військовий загинув у ніч на п'ятницю, 17 травня.



З 2022 року Анатолій Мрочко був мобілізований до лав Збройних сил України та мужньо захищав нашу державу.



Сьогодні о 14:00 у Свято-Микитівському храмі села Тур відбудеться чин поховання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У пожежі, щона Волині, обірвалося життя військовослужбовця ЗСУПро це інформує ВСН Трагічно обірвалося життя захисника Анатолія Федоровича Мрочка, 1977 р.н. внаслідок пожежі у селі Тур Заболоттівської громади. Військовий загинув у ніч на п'ятницю, 17 травня.З 2022 року Анатолій Мрочко був мобілізований до лав Збройних сил України та мужньо захищав нашу державу.Сьогодні о 14:00 у Свято-Микитівському храмі села Тур відбудеться чин поховання.

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