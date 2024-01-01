У пожежі на Волині загинув Захисник Анатолій Мрочко
Сьогодні, 13:16
У пожежі, що сталася у селі Тур Ковельського району на Волині, обірвалося життя військовослужбовця ЗСУ Анатолія Мрочка.
Про це інформує ВСН.
Трагічно обірвалося життя захисника Анатолія Федоровича Мрочка, 1977 р.н. внаслідок пожежі у селі Тур Заболоттівської громади. Військовий загинув у ніч на п'ятницю, 17 травня.
З 2022 року Анатолій Мрочко був мобілізований до лав Збройних сил України та мужньо захищав нашу державу.
Сьогодні о 14:00 у Свято-Микитівському храмі села Тур відбудеться чин поховання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує ВСН.
Трагічно обірвалося життя захисника Анатолія Федоровича Мрочка, 1977 р.н. внаслідок пожежі у селі Тур Заболоттівської громади. Військовий загинув у ніч на п'ятницю, 17 травня.
З 2022 року Анатолій Мрочко був мобілізований до лав Збройних сил України та мужньо захищав нашу державу.
Сьогодні о 14:00 у Свято-Микитівському храмі села Тур відбудеться чин поховання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
День музеїв: які заходи заплановані на Волині
Сьогодні, 13:33
У пожежі на Волині загинув Захисник Анатолій Мрочко
Сьогодні, 13:16
ЗМІ: українські правоохоронці затримали «вугільного барона»
Сьогодні, 13:02
На Волині попрощалися з 56-річним Героєм Сергієм Дмитруком
Сьогодні, 12:45