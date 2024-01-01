На Волині вночі під час пожежі загинув чоловік, ще один травмувався
Сьогодні, 10:50
Сьогодні уночі, 17 травня, на пожежі загинув чоловік, ще один травмувався.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Упродовж ночі, що минула, в області трапилося 2 пожежі - у селах Тур і Гута Заболоттівської громади на Ковельщині.
О 00:38 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому дерев'яному будинку в с. Тур - вогонь, що повністю охопив будівлю, помітили сусіди.
На місце події спрямували рятувальників 14 ДПРЧ селища Ратне та працівників місцевої пожежної охорони селища Заболоття і села Тур. О 01:52 вони ліквідували горіння, під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка, 1977 р.н.
Обставини загибелі людини та причину пожежі з'ясовують. За попередніми даними, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем під час куріння.
О 04:50 надійшло ще одне повідомлення про пожежу - у сусідньому селі Гута також горів дерев'яний будинок. О 05:30 силами працівників місцевої пожежної охорони с. Гута горіння, що охопило дах і хатні речі, ліквідоване.
Під час пожежі травмувався власник, 1964 р.н., його госпіталізували до Заболоттівської лікарні.
Імовірно, пожежа трапилася через необережність з вогнем.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Упродовж ночі, що минула, в області трапилося 2 пожежі - у селах Тур і Гута Заболоттівської громади на Ковельщині.
О 00:38 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому дерев'яному будинку в с. Тур - вогонь, що повністю охопив будівлю, помітили сусіди.
На місце події спрямували рятувальників 14 ДПРЧ селища Ратне та працівників місцевої пожежної охорони селища Заболоття і села Тур. О 01:52 вони ліквідували горіння, під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка, 1977 р.н.
Обставини загибелі людини та причину пожежі з'ясовують. За попередніми даними, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем під час куріння.
О 04:50 надійшло ще одне повідомлення про пожежу - у сусідньому селі Гута також горів дерев'яний будинок. О 05:30 силами працівників місцевої пожежної охорони с. Гута горіння, що охопило дах і хатні речі, ліквідоване.
Під час пожежі травмувався власник, 1964 р.н., його госпіталізували до Заболоттівської лікарні.
Імовірно, пожежа трапилася через необережність з вогнем.
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