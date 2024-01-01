На Волині вночі під час пожежі загинув чоловік, ще один травмувався

Сьогодні уночі, 17 травня, на пожежі загинув чоловік, ще один травмувався.Про це повідомили у ДСНС Волині.Упродовж ночі, що минула, в області трапилося 2 пожежі - у селах Тур і Гута Заболоттівської громади на Ковельщині.О 00:38 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому дерев'яному будинку в с. Тур - вогонь, що повністю охопив будівлю, помітили сусіди.На місце події спрямували рятувальників 14 ДПРЧ селища Ратне та працівників місцевої пожежної охорони селища Заболоття і села Тур. О 01:52 вони ліквідували горіння, під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка, 1977 р.н.Обставини загибелі людини та причину пожежі з'ясовують. За попередніми даними, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем під час куріння.О 04:50 надійшло ще одне повідомлення про пожежу - у сусідньому селі Гута також горів дерев'яний будинок. О 05:30 силами працівників місцевої пожежної охорони с. Гута горіння, що охопило дах і хатні речі, ліквідоване.Під час пожежі травмувався власник, 1964 р.н., його госпіталізували до Заболоттівської лікарні.Імовірно, пожежа трапилася через необережність з вогнем.