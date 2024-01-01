На Волині вночі під час пожежі загинув чоловік, ще один травмувався

На Волині вночі під час пожежі загинув чоловік, ще один травмувався
Сьогодні уночі, 17 травня, на пожежі загинув чоловік, ще один травмувався.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Упродовж ночі, що минула, в області трапилося 2 пожежі - у селах Тур і Гута Заболоттівської громади на Ковельщині.

О 00:38 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому дерев'яному будинку в с. Тур - вогонь, що повністю охопив будівлю, помітили сусіди.

На місце події спрямували рятувальників 14 ДПРЧ селища Ратне та працівників місцевої пожежної охорони селища Заболоття і села Тур. О 01:52 вони ліквідували горіння, під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка, 1977 р.н.

Обставини загибелі людини та причину пожежі з'ясовують. За попередніми даними, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем під час куріння.

О 04:50 надійшло ще одне повідомлення про пожежу - у сусідньому селі Гута також горів дерев'яний будинок. О 05:30 силами працівників місцевої пожежної охорони с. Гута горіння, що охопило дах і хатні речі, ліквідоване.

Під час пожежі травмувався власник, 1964 р.н., його госпіталізували до Заболоттівської лікарні.

Імовірно, пожежа трапилася через необережність з вогнем.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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