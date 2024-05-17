Де у Луцьку й на Волині сьогодні не буде світла. ГРАФІК





Про це



НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 17 травня з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.



З 08:00 до 19:00 17.05.2024 графіки застосовуватись не будуть.



Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.



"Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».



Закликаємо не вмикати потужні електроприлади одночасно або, за можливості, уникнути їх використання, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій!" - зазначають енергетики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В п‘ятницю, 17 травня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 17 травня з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.З 08:00 до 19:00 17.05.2024 графіки застосовуватись не будуть."Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».Закликаємо не вмикати потужні електроприлади одночасно або, за можливості, уникнути їх використання, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій!" - зазначають енергетики.

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