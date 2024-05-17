Де у Луцьку й на Волині сьогодні не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 11:00
В п‘ятницю, 17 травня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 17 травня з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.
З 08:00 до 19:00 17.05.2024 графіки застосовуватись не будуть.
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
"Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
Закликаємо не вмикати потужні електроприлади одночасно або, за можливості, уникнути їх використання, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій!" - зазначають енергетики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 17 травня з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.
З 08:00 до 19:00 17.05.2024 графіки застосовуватись не будуть.
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
"Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
Закликаємо не вмикати потужні електроприлади одночасно або, за можливості, уникнути їх використання, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій!" - зазначають енергетики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де у Луцьку й на Волині сьогодні не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 11:00
Перше у Луцьку кафе суспільного впливу misto.cafe обрало 100 співзасновників: хто ці люди
Сьогодні, 10:30