На Волині горіли сміття, суха трава та чагарники

На Волині горіли сміття, суха трава та чагарники
Минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі на відкритих територіях - у Луцькому, Ковельському й Володимирському районах.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Усі пожежі спровоковані необережним поводженням з вогнем громадян.

Тривають заходи із встановленням осіб, причетних до їх виникнення.
Зокрема 17 травня обідньої пори у селищі Рокині Луцького району рятувальники ліквідували пожежу сміття на площі 0,2 га на відкритій території.

Удень рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони приборкали горіння сухої трави й чагарників на площі 0,05 га за селом Миловань Ковельського району.

Увечері горіло сміття на відкритій території біля селища Турійськ.

Пожежу ліквідували працівники чергової варти 17 ДПРЧ о 21:24.
На Волині горіли сміття, суха трава та чагарники

Близько опівночі горіло також сміття на відкритому просторі у Павлівській громаді біля села Старосілля. О 00:25 пожежа ліквідована.
На Волині горіли сміття, суха трава та чагарники

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Теги: Волинь, пожежа, сміття
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