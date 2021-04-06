На Волині горіли сміття, суха трава та чагарники





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Усі пожежі спровоковані необережним поводженням з вогнем громадян.



Тривають заходи із встановленням осіб, причетних до їх виникнення.

Зокрема 17 травня обідньої пори у селищі Рокині Луцького району рятувальники ліквідували пожежу сміття на площі 0,2 га на відкритій території.



Удень рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони приборкали горіння сухої трави й чагарників на площі 0,05 га за селом Миловань Ковельського району.



Увечері горіло сміття на відкритій території біля селища Турійськ.



Пожежу ліквідували працівники чергової варти 17 ДПРЧ о 21:24.



Близько опівночі горіло також сміття на відкритому просторі у Павлівській громаді біля села Старосілля. О 00:25 пожежа ліквідована.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі на відкритих територіях - у Луцькому, Ковельському й Володимирському районах.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Усі пожежі спровоковані необережним поводженням з вогнем громадян.Тривають заходи із встановленням осіб, причетних до їх виникнення.Зокрема 17 травня обідньої пори у селищі Рокині Луцького району рятувальники ліквідували пожежу сміття на площі 0,2 га на відкритій території.Удень рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони приборкали горіння сухої трави й чагарників на площі 0,05 га за селом Миловань Ковельського району.Увечері горіло сміття на відкритій території біля селища Турійськ.Пожежу ліквідували працівники чергової варти 17 ДПРЧ о 21:24.Близько опівночі горіло також сміття на відкритому просторі у Павлівській громаді біля села Старосілля. О 00:25 пожежа ліквідована.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію