На Волині горіли сміття, суха трава та чагарники
Сьогодні, 11:39
Минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі на відкритих територіях - у Луцькому, Ковельському й Володимирському районах.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Усі пожежі спровоковані необережним поводженням з вогнем громадян.
Тривають заходи із встановленням осіб, причетних до їх виникнення.
Зокрема 17 травня обідньої пори у селищі Рокині Луцького району рятувальники ліквідували пожежу сміття на площі 0,2 га на відкритій території.
Удень рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони приборкали горіння сухої трави й чагарників на площі 0,05 га за селом Миловань Ковельського району.
Увечері горіло сміття на відкритій території біля селища Турійськ.
Пожежу ліквідували працівники чергової варти 17 ДПРЧ о 21:24.
Близько опівночі горіло також сміття на відкритому просторі у Павлівській громаді біля села Старосілля. О 00:25 пожежа ліквідована.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Усі пожежі спровоковані необережним поводженням з вогнем громадян.
Тривають заходи із встановленням осіб, причетних до їх виникнення.
Зокрема 17 травня обідньої пори у селищі Рокині Луцького району рятувальники ліквідували пожежу сміття на площі 0,2 га на відкритій території.
Удень рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони приборкали горіння сухої трави й чагарників на площі 0,05 га за селом Миловань Ковельського району.
Увечері горіло сміття на відкритій території біля селища Турійськ.
Пожежу ліквідували працівники чергової варти 17 ДПРЧ о 21:24.
Близько опівночі горіло також сміття на відкритому просторі у Павлівській громаді біля села Старосілля. О 00:25 пожежа ліквідована.
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