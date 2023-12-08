У мерії Луцька розповіли, коли почнуть реконструкцію «Батьківщини»

реконструкції приміщення колишнього кінотеатру «Батьківщина» у Луцьку вже оголосили.



Про це



У підрядника (тендер виграло ТОВ «Житлобуд-2») є 10 днів на укладення договору. Якщо не буде оскаржень, то договір укладуть до 24 травня.



Проєкт реконструкції уже готовий, всі документи погоджені. Тож після підписання договору роботи стартуватимуть, розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.



У приміщенні кінотеатру хочуть створити центр підтримки підприємництва. Крім внутрішніх робіт, планують ремонт фасаду і наявного протирадіаційного укриття.



Всередині будуть конференц-зали, приміщення для ведення бізнесу, кабінети, також працюватимуть бізнес-консультанти.



На реконструкцію цього приміщення використають кошти міжнародних організацій. Загальна вартість робіт — 46 млн грн, із них близько 34 млн грн – грантові кошти, а решта — з місцевого бюджету.



До слова, ця будівля, — пам’ятка архітектури 1939 року, запроєктована архітектором Тадеушем Красінським у міжвоєнний час.



У 1939-му кінотеатр називався «Большевік», під час німецької окупації мав назву Gloria Palast (працював і тоді), під час радянської окупації після Другої світової війни отримав назву «Батьківщина».



За часів незалежності сам кінотеатр занепав і приміщення передали Волинській обласній державній телерадіокомпанії. Згодом, після реформи ВОДТРК, його передали на баланс міста.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Переможця тендеру на проведенняу Луцьку вже оголосили.Про це пише телеграмканал misto.media.У підрядника (тендер виграло ТОВ «Житлобуд-2») є 10 днів на укладення договору. Якщо не буде оскаржень, то договір укладуть до 24 травня.Проєкт реконструкції уже готовий, всі документи погоджені. Тож після підписання договору роботи стартуватимуть, розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськрадиУ приміщенні кінотеатру хочуть створити центр підтримки підприємництва. Крім внутрішніх робіт, планують ремонт фасаду і наявного протирадіаційного укриття.Всередині будуть конференц-зали, приміщення для ведення бізнесу, кабінети, також працюватимуть бізнес-консультанти.На реконструкцію цього приміщення використають кошти міжнародних організацій. Загальна вартість робіт — 46 млн грн, із них близько 34 млн грн – грантові кошти, а решта — з місцевого бюджету.До слова, ця будівля, — пам’ятка архітектури 1939 року, запроєктована архітекторому міжвоєнний час.У 1939-му кінотеатр називався «Большевік», під час німецької окупації мав назву Gloria Palast (працював і тоді), під час радянської окупації після Другої світової війни отримав назву «Батьківщина».За часів незалежності сам кінотеатр занепав і приміщення передали Волинській обласній державній телерадіокомпанії. Згодом, після реформи ВОДТРК, його передали на баланс міста.

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