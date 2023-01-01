У Луцьку за мільйон євро реконструюють кінотеатр «Батьківщина»





Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



«Маємо гарні новини щодо кінотеатру «Батьківщина». Наш проєкт, який передбачає створення багатофункціонального простору на базі кінотеатру «Батьківщина», рекомендовано для фінансування в рамках проєкту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів». Проєкт фінансуватиметься урядом Німеччини (GIZ), адміністратором проєкту є ПРООН», - йдеться в дописі.



До слова, фінансування буде за кошти донора у сумі - 800,000.00 Євро. Співфінансування Луцька - 200,000.00 Євро.



Проєкт передбачає:



1. Реконструкцію занедбаного комунального приміщення під багатофункціональний простір для бізнесу.

2. Створення офісного простору для підприємців.

3. Створення багатофункціональної зали (івент-хол) для проведення виставок, конференцій, слухань, творчих вечорів, навчань тощо.

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