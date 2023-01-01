На Запоріжжі загинув Герой з Луцького району Дмитро Швець

Швець Дмитро Русланович, 2002 року народження.



Про це



Захисник України загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.



Траур за загиблим Героєм триватиме з 18 по 20 липня включно.



«Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій», - йдеться в дописі.



Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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