На Запоріжжі загинув Герой з Луцького району Дмитро Швець

На Запоріжжі загинув Герой з Луцького району Дмитро Швець
Знову трагічна звістка з фронту - Рожищенська громада втратила вірного сина України. На війні з російським агресором 17 липня 2023 року загинув солдат Швець Дмитро Русланович, 2002 року народження.

Про це повідомили у громаді.

Захисник України загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 18 по 20 липня включно.

«Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій», - йдеться в дописі.

Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку за 1 мільйон євро реконструюють кінотеатр «Батьківщина»
Сьогодні, 18:25
Військовослужбовиця з Луцька, яка пробула у полоні 9 місяців, повернулася на службу
Сьогодні, 18:10
На Запоріжжі загинув Герой з Луцького району Дмитро Швець
Сьогодні, 17:50
На Волині затримали на хабарі заступника начальника військкомату
Сьогодні, 17:15
ТОП найкращих онлайн-компаній для відправки грошей з Чехії в Україну*
Сьогодні, 17:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку за 1 мільйон євро реконструюють кінотеатр «Батьківщина»
Сьогодні, 18:25
 0
Військовослужбовиця з Луцька, яка пробула у полоні 9 місяців, повернулася на службу
Сьогодні, 18:10
 0
На Запоріжжі загинув Герой з Луцького району Дмитро Швець
Сьогодні, 17:50
 0
На Волині затримали на хабарі заступника начальника військкомату
Сьогодні, 17:15
 0
ТОП найкращих онлайн-компаній для відправки грошей з Чехії в Україну*
Сьогодні, 17:11
 0
Медіа
відео
1/8