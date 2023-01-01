ТОП найкращих онлайн-компаній для відправки грошей з Чехії в Україну*





Сервіс порівняння міжнародних грошових переказів FromTo.money надав рейтинг найвигідніших компаній, що надають послуги з переказу грошей із Чехії в Україну. Отримати більш точні розцінки та дізнатися про всі наявні варіанти можна на сайті https://fromto.money/uk/perekaz-koshtiv/v-ukrainu.



1. TransferGo

При здійсненні перших двох грошових переказів з Чехії в Україну TransferGo скасовує комісію і застосовує спеціальний обмінний курс.





Валюти

TransferGo має різноманітний вибір валют для грошових переказів з Чехії в Україну. З Чехії можна відправити гроші в чеських кронах або євро. Отримати ж гроші в Україні можна в гривнях, євро або доларах.



Способи оплати та отримання переказу

Щоб оплатити переказ із Чехії, слід використати кредитну картку, дебетову картку або рахунок у чеському банку. Щоб отримати переказ - картки Visa і Mastercard або рахунок в українському банку.



Швидкість зарахування грошей

Якщо відправити гроші з картки на картку, то зарахування відбудеться не більше ніж через 30 хв. Якщо ж гроші відправити з рахунку на рахунок, то переказ займе до двох робочих днів.



2. PaySend

За трансфер грошей з Чехії в Україну PaySend утримує одноразову комісію в розмірі 1,5 євро або 39 чеських крон.





Валюти

Використовуючи PaySend, з Чехії можливий переказ у чеських кронах або євро. А в Україні отримання грошей здійснюється в гривнях або доларах.



Способи оплати та отримання переказу

PaySend дає можливість оплачувати відправлення з Чехії кредитною або дебетовою карткою. При цьому отримання переказу може бути здійснене на український банківський рахунок або на картки Mastercard і Visa.



Швидкість зарахування грошей

Якщо переказ виконується на українську банківську карту, то час зарахування становить кілька хвилин. А під час надсилання грошей на український банківський рахунок зарахування здебільшого відбувається цього ж дня.



3. Wise (раніше TransferWise)

При надсиланні грошей з Чехії в Україну Wise в більшості випадків має вигідний обмінний курс, разом з тим цей сервіс утримує комісію, значення якої залежить від суми переказу.





Валюти

За допомогою системи Wise відправник із Чехії може здійснити оплату переказу в чеських кронах, євро і доларах. При цьому в адресата в Україні буде можливість отримати кошти як у гривнях, так і в євро та доларах.



Способи оплати та отримання переказу

Для переказу грошей з Чехії можна скористатися цілою низкою доступних способів оплати, включно з банківським рахунком, дебетовими та кредитними картками, прямим дебетуванням, iDeal або SOFORT. Відправлені гроші будуть доставлені на банківський рахунок одержувача в Україні.



Швидкість зарахування грошей

Залежно від способу переказу грошей, швидкість зарахування варіюватиметься від кількох хвилин до двох днів. Найшвидший варіант для трансферу грошей в Україну - відправити гроші з чеської банківської картки.



4. Profee

Через Profee ви зможете швидко і без будь-якої комісії переказати гроші з чеської банківської картки на українську.





Валюти

Виконати грошовий переказ з Чехії в Україну через Profee на цей час можна тільки однією валютною парою. В якості оплати приймаються чеські крони, а в якості отримання - українські гривні.



Способи оплати та отримання переказу

За допомогою компанії Profee для вас доступна можливість переказу грошей з Чехії в Україну з картки на картку. Для цієї мети підходять картки Visa або MasterCard. Крім того, відправлення з Чехії можна оплатити за допомогою Apple Pay і Google Pay.



Швидкість зарахування грошей

Операція з переказу грошей з чеської банківської картки на українську виконується миттєво.



Якщо у вас залишилися питання

Як найшвидше надіслати гроші з Чехії в Україну?

Для того щоб якнайшвидше надіслати гроші з Чехії в Україну, достатньо зробити переказ з картки на картку, звернувшись до послуг компаній, що здійснюють ці грошові перекази. Кошти будуть переведені одержувачу в Україні протягом лише кількох хвилин.



Як переказати гроші з Чехії в Україну з картки на картку?

Щоб перерахувати гроші з Чехії в Україну з картки на картку, слід використовувати сервіси TransferGo, PaySend або Profee.



Як найвигідніше переказати гроші з Чехії в Україну?

Онлайн компанії грошових переказів встановлюють різні комісії та валютні курси. Сервіс FromTo.money допоможе порівняти наявні пропозиції та обрати максимально зручний спосіб переказу грошей з Чехії в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сьогодні в інтернеті існує досить багато компаній, які дозволяють переказати гроші з Чехії в Україну . Водночас умови та вартість переказу можуть відрізнятися.Сервіс порівняння міжнародних грошових переказів FromTo.money надав рейтинг найвигідніших компаній, що надають послуги з переказу грошей із Чехії в Україну. Отримати більш точні розцінки та дізнатися про всі наявні варіанти можна на сайті https://fromto.money/uk/perekaz-koshtiv/v-ukrainu.При здійсненні перших двох грошових переказів з Чехії в Україну TransferGo скасовує комісію і застосовує спеціальний обмінний курс.TransferGo має різноманітний вибір валют для грошових переказів з Чехії в Україну. З Чехії можна відправити гроші в чеських кронах або євро. Отримати ж гроші в Україні можна в гривнях, євро або доларах.Щоб оплатити переказ із Чехії, слід використати кредитну картку, дебетову картку або рахунок у чеському банку. Щоб отримати переказ - картки Visa і Mastercard або рахунок в українському банку.Якщо відправити гроші з картки на картку, то зарахування відбудеться не більше ніж через 30 хв. Якщо ж гроші відправити з рахунку на рахунок, то переказ займе до двох робочих днів.За трансфер грошей з Чехії в Україну PaySend утримує одноразову комісію в розмірі 1,5 євро або 39 чеських крон.Використовуючи PaySend, з Чехії можливий переказ у чеських кронах або євро. А в Україні отримання грошей здійснюється в гривнях або доларах.PaySend дає можливість оплачувати відправлення з Чехії кредитною або дебетовою карткою. При цьому отримання переказу може бути здійснене на український банківський рахунок або на картки Mastercard і Visa.Якщо переказ виконується на українську банківську карту, то час зарахування становить кілька хвилин. А під час надсилання грошей на український банківський рахунок зарахування здебільшого відбувається цього ж дня.При надсиланні грошей з Чехії в Україну Wise в більшості випадків має вигідний обмінний курс, разом з тим цей сервіс утримує комісію, значення якої залежить від суми переказу.За допомогою системи Wise відправник із Чехії може здійснити оплату переказу в чеських кронах, євро і доларах. При цьому в адресата в Україні буде можливість отримати кошти як у гривнях, так і в євро та доларах.Для переказу грошей з Чехії можна скористатися цілою низкою доступних способів оплати, включно з банківським рахунком, дебетовими та кредитними картками, прямим дебетуванням, iDeal або SOFORT. Відправлені гроші будуть доставлені на банківський рахунок одержувача в Україні.Залежно від способу переказу грошей, швидкість зарахування варіюватиметься від кількох хвилин до двох днів. Найшвидший варіант для трансферу грошей в Україну - відправити гроші з чеської банківської картки.Через Profee ви зможете швидко і без будь-якої комісії переказати гроші з чеської банківської картки на українську.Виконати грошовий переказ з Чехії в Україну через Profee на цей час можна тільки однією валютною парою. В якості оплати приймаються чеські крони, а в якості отримання - українські гривні.За допомогою компанії Profee для вас доступна можливість переказу грошей з Чехії в Україну з картки на картку. Для цієї мети підходять картки Visa або MasterCard. Крім того, відправлення з Чехії можна оплатити за допомогою Apple Pay і Google Pay.Операція з переказу грошей з чеської банківської картки на українську виконується миттєво.Для того щоб якнайшвидше надіслати гроші з Чехії в Україну, достатньо зробити переказ з картки на картку, звернувшись до послуг компаній, що здійснюють ці грошові перекази. Кошти будуть переведені одержувачу в Україні протягом лише кількох хвилин.Щоб перерахувати гроші з Чехії в Україну з картки на картку, слід використовувати сервіси TransferGo, PaySend або Profee.Онлайн компанії грошових переказів встановлюють різні комісії та валютні курси. Сервіс FromTo.money допоможе порівняти наявні пропозиції та обрати максимально зручний спосіб переказу грошей з Чехії в Україну.

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