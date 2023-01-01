ТОП найкращих онлайн-компаній для відправки грошей з Чехії в Україну*

ТОП найкращих онлайн-компаній для відправки грошей з Чехії в Україну*
На сьогодні в інтернеті існує досить багато компаній, які дозволяють переказати гроші з Чехії в Україну. Водночас умови та вартість переказу можуть відрізнятися.

Сервіс порівняння міжнародних грошових переказів FromTo.money надав рейтинг найвигідніших компаній, що надають послуги з переказу грошей із Чехії в Україну. Отримати більш точні розцінки та дізнатися про всі наявні варіанти можна на сайті https://fromto.money/uk/perekaz-koshtiv/v-ukrainu.

1. TransferGo


При здійсненні перших двох грошових переказів з Чехії в Україну TransferGo скасовує комісію і застосовує спеціальний обмінний курс.
ТОП найкращих онлайн-компаній для відправки грошей з Чехії в Україну*


Валюти
TransferGo має різноманітний вибір валют для грошових переказів з Чехії в Україну. З Чехії можна відправити гроші в чеських кронах або євро. Отримати ж гроші в Україні можна в гривнях, євро або доларах.

Способи оплати та отримання переказу
Щоб оплатити переказ із Чехії, слід використати кредитну картку, дебетову картку або рахунок у чеському банку. Щоб отримати переказ - картки Visa і Mastercard або рахунок в українському банку.

Швидкість зарахування грошей
Якщо відправити гроші з картки на картку, то зарахування відбудеться не більше ніж через 30 хв. Якщо ж гроші відправити з рахунку на рахунок, то переказ займе до двох робочих днів.

2. PaySend


За трансфер грошей з Чехії в Україну PaySend утримує одноразову комісію в розмірі 1,5 євро або 39 чеських крон.
ТОП найкращих онлайн-компаній для відправки грошей з Чехії в Україну*


Валюти
Використовуючи PaySend, з Чехії можливий переказ у чеських кронах або євро. А в Україні отримання грошей здійснюється в гривнях або доларах.

Способи оплати та отримання переказу
PaySend дає можливість оплачувати відправлення з Чехії кредитною або дебетовою карткою. При цьому отримання переказу може бути здійснене на український банківський рахунок або на картки Mastercard і Visa.

Швидкість зарахування грошей
Якщо переказ виконується на українську банківську карту, то час зарахування становить кілька хвилин. А під час надсилання грошей на український банківський рахунок зарахування здебільшого відбувається цього ж дня.

3. Wise (раніше TransferWise)


При надсиланні грошей з Чехії в Україну Wise в більшості випадків має вигідний обмінний курс, разом з тим цей сервіс утримує комісію, значення якої залежить від суми переказу.
ТОП найкращих онлайн-компаній для відправки грошей з Чехії в Україну*


Валюти
За допомогою системи Wise відправник із Чехії може здійснити оплату переказу в чеських кронах, євро і доларах. При цьому в адресата в Україні буде можливість отримати кошти як у гривнях, так і в євро та доларах.

Способи оплати та отримання переказу
Для переказу грошей з Чехії можна скористатися цілою низкою доступних способів оплати, включно з банківським рахунком, дебетовими та кредитними картками, прямим дебетуванням, iDeal або SOFORT. Відправлені гроші будуть доставлені на банківський рахунок одержувача в Україні.

Швидкість зарахування грошей
Залежно від способу переказу грошей, швидкість зарахування варіюватиметься від кількох хвилин до двох днів. Найшвидший варіант для трансферу грошей в Україну - відправити гроші з чеської банківської картки.

4. Profee


Через Profee ви зможете швидко і без будь-якої комісії переказати гроші з чеської банківської картки на українську.
ТОП найкращих онлайн-компаній для відправки грошей з Чехії в Україну*


Валюти
Виконати грошовий переказ з Чехії в Україну через Profee на цей час можна тільки однією валютною парою. В якості оплати приймаються чеські крони, а в якості отримання - українські гривні.

Способи оплати та отримання переказу
За допомогою компанії Profee для вас доступна можливість переказу грошей з Чехії в Україну з картки на картку. Для цієї мети підходять картки Visa або MasterCard. Крім того, відправлення з Чехії можна оплатити за допомогою Apple Pay і Google Pay.

Швидкість зарахування грошей
Операція з переказу грошей з чеської банківської картки на українську виконується миттєво.

Якщо у вас залишилися питання


Як найшвидше надіслати гроші з Чехії в Україну?
Для того щоб якнайшвидше надіслати гроші з Чехії в Україну, достатньо зробити переказ з картки на картку, звернувшись до послуг компаній, що здійснюють ці грошові перекази. Кошти будуть переведені одержувачу в Україні протягом лише кількох хвилин.

Як переказати гроші з Чехії в Україну з картки на картку?
Щоб перерахувати гроші з Чехії в Україну з картки на картку, слід використовувати сервіси TransferGo, PaySend або Profee.

Як найвигідніше переказати гроші з Чехії в Україну?
Онлайн компанії грошових переказів встановлюють різні комісії та валютні курси. Сервіс FromTo.money допоможе порівняти наявні пропозиції та обрати максимально зручний спосіб переказу грошей з Чехії в Україну.

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