Скільки грошей виділили на експлуатаційне утримання місцевих доріг на Волині
Сьогодні, 16:48
У 2023-му році на експлуатаційне утримання місцевих доріг на Волині виділили 118 мільйонів гривень. Це на 27 мільйонів більше, ніж торік.
Як розповіла Суспільному директорка Державного підприємства Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області Оксана Грицюк, попри збільшення суми, виділених коштів все одно не вистачає.
"Загалом потрібно по підрахунках 500 мільйонів, щоб утримувати дороги в належному стані", – зазначила директорка.
Зі слів Оксани Грицюк, працівники служби мають список доріг, які потребують ремонту. "Ми відштовхуємось від актів обстеження і вибираємо найбільші дороги, які можна підлатати, підгрейдерувати, з інтенсивним рухом, де більше населення", – додала очільниця служби.
Станом на липень дороги ремонтують у всіх чотирьох районах області.
Вартість утримання доріг у розрізі районів
Наразі на балансі Служби місцевих доріг є 4 399 кілометрів автомобільних шляхів. Усі виділені цього року кошти на їх утримання уже розподілили по районах.
Володимирський район: протяжність доріг – 776 кілометрів. Зі слів Оксани Грицюк, у 2023-му дорожники планують витратити на утримання 29, 9 мільйонів гривень. 12,8 мільйонів уже освоїли.
Камінь-Каширський район: загальна протяжність автомобільних шляхів місцевого значення – 655 кілометрів. Дорожники планують спрямувати на їх ремонт 17, 7 мільйонів. Станом на липень освоїли 11,1.
Ковельський район: має найдовшу протяжність доріг – 1 620 кілометрів. на їх експлуатаційне утримання планують витратити 43,7 мільйона гривень. Уже освоїли – 34,8.
Луцький район: протяжність доріг місцевого значення – 1 347 кілометрів. З загальної суми на їх утримання хочуть спрямувати 36,3 мільйони. Освоїли – 21,2.
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Як розповіла Суспільному директорка Державного підприємства Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області Оксана Грицюк, попри збільшення суми, виділених коштів все одно не вистачає.
"Загалом потрібно по підрахунках 500 мільйонів, щоб утримувати дороги в належному стані", – зазначила директорка.
Зі слів Оксани Грицюк, працівники служби мають список доріг, які потребують ремонту. "Ми відштовхуємось від актів обстеження і вибираємо найбільші дороги, які можна підлатати, підгрейдерувати, з інтенсивним рухом, де більше населення", – додала очільниця служби.
Станом на липень дороги ремонтують у всіх чотирьох районах області.
Вартість утримання доріг у розрізі районів
Наразі на балансі Служби місцевих доріг є 4 399 кілометрів автомобільних шляхів. Усі виділені цього року кошти на їх утримання уже розподілили по районах.
Володимирський район: протяжність доріг – 776 кілометрів. Зі слів Оксани Грицюк, у 2023-му дорожники планують витратити на утримання 29, 9 мільйонів гривень. 12,8 мільйонів уже освоїли.
Камінь-Каширський район: загальна протяжність автомобільних шляхів місцевого значення – 655 кілометрів. Дорожники планують спрямувати на їх ремонт 17, 7 мільйонів. Станом на липень освоїли 11,1.
Ковельський район: має найдовшу протяжність доріг – 1 620 кілометрів. на їх експлуатаційне утримання планують витратити 43,7 мільйона гривень. Уже освоїли – 34,8.
Луцький район: протяжність доріг місцевого значення – 1 347 кілометрів. З загальної суми на їх утримання хочуть спрямувати 36,3 мільйони. Освоїли – 21,2.
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