Скільки грошей виділили на експлуатаційне утримання місцевих доріг на Волині

Скільки грошей виділили на експлуатаційне утримання місцевих доріг на Волині
У 2023-му році на експлуатаційне утримання місцевих доріг на Волині виділили 118 мільйонів гривень. Це на 27 мільйонів більше, ніж торік.

Як розповіла Суспільному директорка Державного підприємства Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області Оксана Грицюк, попри збільшення суми, виділених коштів все одно не вистачає.

"Загалом потрібно по підрахунках 500 мільйонів, щоб утримувати дороги в належному стані", – зазначила директорка.

Зі слів Оксани Грицюк, працівники служби мають список доріг, які потребують ремонту. "Ми відштовхуємось від актів обстеження і вибираємо найбільші дороги, які можна підлатати, підгрейдерувати, з інтенсивним рухом, де більше населення", – додала очільниця служби.

Станом на липень дороги ремонтують у всіх чотирьох районах області.

Вартість утримання доріг у розрізі районів

Наразі на балансі Служби місцевих доріг є 4 399 кілометрів автомобільних шляхів. Усі виділені цього року кошти на їх утримання уже розподілили по районах.

Володимирський район: протяжність доріг – 776 кілометрів. Зі слів Оксани Грицюк, у 2023-му дорожники планують витратити на утримання 29, 9 мільйонів гривень. 12,8 мільйонів уже освоїли.

Камінь-Каширський район: загальна протяжність автомобільних шляхів місцевого значення – 655 кілометрів. Дорожники планують спрямувати на їх ремонт 17, 7 мільйонів. Станом на липень освоїли 11,1.

Ковельський район: має найдовшу протяжність доріг – 1 620 кілометрів. на їх експлуатаційне утримання планують витратити 43,7 мільйона гривень. Уже освоїли – 34,8.

Луцький район: протяжність доріг місцевого значення – 1 347 кілометрів. З загальної суми на їх утримання хочуть спрямувати 36,3 мільйони. Освоїли – 21,2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині затримали на хабарі заступника начальника військкомату
Сьогодні, 17:15
ТОП найкращих онлайн-компаній для відправки грошей з Чехії в Україну*
Сьогодні, 17:11
Скільки грошей виділили на експлуатаційне утримання місцевих доріг на Волині
Сьогодні, 16:48
У Луцьку відкрили другий міський город. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
Землю біля Луцька віддають під багатоквартирну забудову
Сьогодні, 16:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку за 1 мільйон євро реконструюють кінотеатр «Батьківщина»
Сьогодні, 18:25
 0
Військовослужбовиця з Луцька, яка пробула у полоні 9 місяців, повернулася на службу
Сьогодні, 18:10
 0
На Запоріжжі загинув Герой з Луцького району Дмитро Швець
Сьогодні, 17:50
 0
На Волині затримали на хабарі заступника начальника військкомату
Сьогодні, 17:15
 0
ТОП найкращих онлайн-компаній для відправки грошей з Чехії в Україну*
Сьогодні, 17:11
 0
Медіа
відео
1/8