Скільки грошей виділили на експлуатаційне утримання місцевих доріг на Волині





Як розповіла Оксана Грицюк, попри збільшення суми, виділених коштів все одно не вистачає.



"Загалом потрібно по підрахунках 500 мільйонів, щоб утримувати дороги в належному стані", – зазначила директорка.



Зі слів Оксани Грицюк, працівники служби мають список доріг, які потребують ремонту. "Ми відштовхуємось від актів обстеження і вибираємо найбільші дороги, які можна підлатати, підгрейдерувати, з інтенсивним рухом, де більше населення", – додала очільниця служби.



Станом на липень дороги ремонтують у всіх чотирьох районах області.



Вартість утримання доріг у розрізі районів



Наразі на балансі Служби місцевих доріг є 4 399 кілометрів автомобільних шляхів. Усі виділені цього року кошти на їх утримання уже розподілили по районах.



Володимирський район: протяжність доріг – 776 кілометрів. Зі слів Оксани Грицюк, у 2023-му дорожники планують витратити на утримання 29, 9 мільйонів гривень. 12,8 мільйонів уже освоїли.



Камінь-Каширський район: загальна протяжність автомобільних шляхів місцевого значення – 655 кілометрів. Дорожники планують спрямувати на їх ремонт 17, 7 мільйонів. Станом на липень освоїли 11,1.



Ковельський район: має найдовшу протяжність доріг – 1 620 кілометрів. на їх експлуатаційне утримання планують витратити 43,7 мільйона гривень. Уже освоїли – 34,8.



Луцький район: протяжність доріг місцевого значення – 1 347 кілометрів. З загальної суми на їх утримання хочуть спрямувати 36,3 мільйони. Освоїли – 21,2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2023-му році на експлуатаційне утримання місцевих доріг на Волині виділили 118 мільйонів гривень. Це на 27 мільйонів більше, ніж торік.Як розповіла Суспільному директорка Державного підприємства Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області, попри збільшення суми, виділених коштів все одно не вистачає."Загалом потрібно по підрахунках 500 мільйонів, щоб утримувати дороги в належному стані", – зазначила директорка.Зі слів Оксани Грицюк, працівники служби мають список доріг, які потребують ремонту. "Ми відштовхуємось від актів обстеження і вибираємо найбільші дороги, які можна підлатати, підгрейдерувати, з інтенсивним рухом, де більше населення", – додала очільниця служби.Станом на липень дороги ремонтують у всіх чотирьох районах області.Наразі на балансі Служби місцевих доріг є 4 399 кілометрів автомобільних шляхів. Усі виділені цього року кошти на їх утримання уже розподілили по районах.Володимирський район: протяжність доріг – 776 кілометрів. Зі слів Оксани Грицюк, у 2023-му дорожники планують витратити на утримання 29, 9 мільйонів гривень. 12,8 мільйонів уже освоїли.Камінь-Каширський район: загальна протяжність автомобільних шляхів місцевого значення – 655 кілометрів. Дорожники планують спрямувати на їх ремонт 17, 7 мільйонів. Станом на липень освоїли 11,1.Ковельський район: має найдовшу протяжність доріг – 1 620 кілометрів. на їх експлуатаційне утримання планують витратити 43,7 мільйона гривень. Уже освоїли – 34,8.Луцький район: протяжність доріг місцевого значення – 1 347 кілометрів. З загальної суми на їх утримання хочуть спрямувати 36,3 мільйони. Освоїли – 21,2.

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