На Волині затримали на хабарі заступника начальника військкомату
Сьогодні, 17:15
На Волині затримали на отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст.368 КК України) заступника начальника Іваничівського РТЦК та СП.
Про це Волинь Online стало відомо з власних джерел.
Зараз вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Затримали посадовця у селищі Іваничі співробітники УСР у Волинській області ДСР НПУ спільно із співробітниками УСБУ у Волинській області та Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону.
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Про це Волинь Online стало відомо з власних джерел.
Зараз вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Затримали посадовця у селищі Іваничі співробітники УСР у Волинській області ДСР НПУ спільно із співробітниками УСБУ у Волинській області та Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону.
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