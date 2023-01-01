На Волині затримали на хабарі заступника начальника військкомату





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Зараз вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Затримали посадовця у селищі Іваничі співробітники УСР у Волинській області ДСР НПУ спільно із співробітниками УСБУ у Волинській області та Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині затримали на отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст.368 КК України) заступника начальника Іваничівського РТЦК та СП.Про це Волинь Online стало відомо з власних джерел.Зараз вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Затримали посадовця у селищі Іваничі співробітники УСР у Волинській області ДСР НПУ спільно із співробітниками УСБУ у Волинській області та Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону.

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