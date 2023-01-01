Військовослужбовиця з Луцька, яка пробула у полоні 9 місяців, повернулася на службу
Сьогодні, 18:10
У Луцькраді провели зустріч зі звільненими з полону лучанами Євгеном Боярчуком та Аллою Сенченко.
Про це повідомили у міській раді.
Військовослужбовці Збройних сил України пробули в полоні 11 та 9 місяців відповідно. Євгена звільнено під час обміну 26 квітня 2023 року, а Аллу - 3 лютого 2023 року.
«Алла Сенченко вже пройшла реабілітацію в нашому Медичному центрі реабілітації учасників бойових дій Луцької МТГ та повернулась на військову службу. Євген Боярчук реабілітацію ще проходить», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у міській раді.
Військовослужбовці Збройних сил України пробули в полоні 11 та 9 місяців відповідно. Євгена звільнено під час обміну 26 квітня 2023 року, а Аллу - 3 лютого 2023 року.
«Алла Сенченко вже пройшла реабілітацію в нашому Медичному центрі реабілітації учасників бойових дій Луцької МТГ та повернулась на військову службу. Євген Боярчук реабілітацію ще проходить», - йдеться у повідомленні.
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