У Луцьку відкрили другий міський город. ВІДЕО





Про це розповіла Заріна Дацик.



Молодь, яка долучається до заходів у молодіжному центрі двічі-тричі на тиждень, каже посадовиця, матиме змогу доглядати за висадженими рослинами.



Зі слів голови громадської організації "Нуль відходів Луцьк" Катерини Демидюк, на городі є сім грядок, на котрих ростиме зелень і пряні трави, зокрема різні види м'яти, чебрець, полин кока-кола, базилік, томат чері, суниця та інше.



"Ми обирали між різними культурами і обрали пряні трави, тому що за ними потрібно не багато догляду і вони дають той врожай, який можна висушити собі на чай, для спецій. І я думаю, молоді має бути це цікаво", – каже лучанка.



На відкриття городу прийшла сім'я Богм. Як розповіла 14-річна Ксенія, скучила за рідним домом і своїм городом у Запорізькій області. "Я прийшла сюди з мамою і сестрою, ми також часто ходимо сюди у молодіжний клуб. Ми зараз будемо садити рослини, мені це подобається я не знаю", – зазначила Ксенія Богма.



Ірина Богма говорить: жили у невеликому будинку й мали власний город. "У нас був невеличкий городик свій, саджали і в бабусі дуже великий город був, сумуємо за цим звичайно. Приїхали сюди, тому що там бойові дії проходять", – сказала жінка.



Учасниця заходу Ірина, котра живе неподалік Луцька, принесла на міський город вирощену власноруч розсаду. Каже: хоче долучитись до доброї справи.



"Я б хотіла, щоб про пряні, пряно-смакові, ароматичні трави було більш відомо, тому що це їстівні і одночасно лікувальні трави. Я принесла з собою+гісоп, непета, материнка і змієголовник молдавський", – зазначила жінка.



Доглядатимуть земельну ділянку працівники та відвідувачі Луцького молодіжного центру. Також на городі облаштують власний компостер, – розповів координатор проєкту Роман Мамосюк. Додає: на городі буде власний компостер на 1 600 літрів, котрий буде складатися з чотирьох секцій.



Буде рости різна м’ята і всі відходи мають перероблятись в цих контейнерах і потім цю землю можна використовувати повторно на цих городах. В мої обов’язки входить абсолютно все – координування і залучення молоді і подальше все – треба доглядати, поливати", – додав координатор.



До облаштування городу долучилися й благодійники. Скільки витратили на облаштування міського городу – рахуватимуть згодом, зазначила начальниця відділу управління сім'ї, молоді та спорту Луцькради Заріна Дацик, оскільки проєкт триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Луцького молодіжного центру відкрили облаштований другий міський город. Господарювати на ділянці площею 16 квадратних метрів зможуть молоді люди та підлітки.Про це розповіла Суспільному начальниця відділу управління сім'ї, молоді та спорту Луцької міської радиМолодь, яка долучається до заходів у молодіжному центрі двічі-тричі на тиждень, каже посадовиця, матиме змогу доглядати за висадженими рослинами.Зі слів голови громадської організації "Нуль відходів Луцьк" Катерини Демидюк, на городі є сім грядок, на котрих ростиме зелень і пряні трави, зокрема різні види м'яти, чебрець, полин кока-кола, базилік, томат чері, суниця та інше."Ми обирали між різними культурами і обрали пряні трави, тому що за ними потрібно не багато догляду і вони дають той врожай, який можна висушити собі на чай, для спецій. І я думаю, молоді має бути це цікаво", – каже лучанка.На відкриття городу прийшла сім'яЯк розповіла 14-річна, скучила за рідним домом і своїм городом у Запорізькій області. "Я прийшла сюди з мамою і сестрою, ми також часто ходимо сюди у молодіжний клуб. Ми зараз будемо садити рослини, мені це подобається я не знаю", – зазначила Ксенія Богма.Ірина Богма говорить: жили у невеликому будинку й мали власний город. "У нас був невеличкий городик свій, саджали і в бабусі дуже великий город був, сумуємо за цим звичайно. Приїхали сюди, тому що там бойові дії проходять", – сказала жінка.Учасниця заходу, котра живе неподалік Луцька, принесла на міський город вирощену власноруч розсаду. Каже: хоче долучитись до доброї справи."Я б хотіла, щоб про пряні, пряно-смакові, ароматичні трави було більш відомо, тому що це їстівні і одночасно лікувальні трави. Я принесла з собою+гісоп, непета, материнка і змієголовник молдавський", – зазначила жінка.Доглядатимуть земельну ділянку працівники та відвідувачі Луцького молодіжного центру. Також на городі облаштують власний компостер, – розповів координатор проєкту. Додає: на городі буде власний компостер на 1 600 літрів, котрий буде складатися з чотирьох секцій.Буде рости різна м’ята і всі відходи мають перероблятись в цих контейнерах і потім цю землю можна використовувати повторно на цих городах. В мої обов’язки входить абсолютно все – координування і залучення молоді і подальше все – треба доглядати, поливати", – додав координатор.До облаштування городу долучилися й благодійники. Скільки витратили на облаштування міського городу – рахуватимуть згодом, зазначила начальниця відділу управління сім'ї, молоді та спорту Луцькради Заріна Дацик, оскільки проєкт триває.

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