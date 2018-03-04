Україна витратила майже 14 мільйонів гривень на новорічні серіали: адвокат з Луцька звернувся до Держаудитслужби

Україна витратила майже 14 мільйонів гривень на новорічні серіали: адвокат з Луцька звернувся до Держаудитслужби
Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» Міністерства культури та інформаційної політики заплатило майже 14 мільйонів гривень за два новорічні серіали.

Інформація про закупівлі оприлюднена у системі Prozorro 12 липня.

Послуги з виробництва (створення) аудіовізуального творів – серіалів під робочими назвами «Позивний "Санта"» (4 050 000 грн) та «Санаторій "Незабудка"» (9 990 000 грн) – передбачають написання/адаптацію сценаріїв та частковий технологічний цикл виробництва.

Переможці аукціонів – ТОВ «Рікі-Тікі-Таві» та ТОВ «Ай К’ю». Кінцевий термін виконання робіт підрядниками – 31 грудня.

Відреагував на скандальні закупівлі адвокат з Луцька Вадим Матвіїв. У зверненні, яке він подав до Держаудитслужби, йдеться про те, що проведення закупівлі без використання електронної системи є неправомірною.

Текст звернення подаємо без змін:

«Норми частини 7 ст. 3 Закону України "Про публічні закупівлі" дозволяють придбавати, без застосування порядку проведення спрощених закупівель, товари, роботи і послуги, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 та 2 частини 1 цієї ж ст. 3 Закону. Тобто, якщо: 1) вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень; 2) вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень. Сума закупівлі з ідентифікатором UA-2023-07-12-009026-а становить 9 990 000,00 грн. Таким чином, не було підстав для проведення закупівлі без відкритого конкурсу. Зрештою, витрачати бюджетні кошти на новорічні комедії в період дії правового режиму воєнного стану та, коли люди збирають кошти на забезпечення Сил оборони - це блюзнірство та цинізм. Для більш детального обгрунтування звернення, відсутні вихідні дані».

Нагадаємо, на Волині міськрада купила трактори на понад 10 мільйонів: підозрюють розкрадання.

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Теги: Вадим Матвіїв, Prozorro, скандал, варте уваги
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Коментарі 3
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Ну хто дивиться ті серіали, це вкрадені гроші у ЗСУ. Трибунал і розстріл для злодіїв.
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Дякую Вадима Матвіїву. Ну хоч хтось небайдужий є. Досить гроші на вітер спускати і країну розкрадати.
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ну не с---кі?? хлопці просять на колінах дрони,а ці комедіі купляють.Зеде...ли,цирк поїхав,клоуни залишились
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