На Волині поховали 29-річного Героя Олега Іванова, який сам виховував сина
Сьогодні, 15:15
16 липня жителі Ратне живим коридором гідно зустріли кортеж з тілом Олега Іванова.
Про це повідомили у громаді.
17 липня на подвір’ї рідної домівки солдата також зібралися сотні людей: рідні, близькі, друзі, знайомі, бойові побратими, небайдужі земляки, які прийшли провести в останню путь.
Поховали Олега Іванова на новому кладовищі на алеї почесних поховань.
Нагадаємо, 29-річний житель селища Ратне Олег Іванов загинув на Харківщині на війні з російськими окупантами. 13 вересня Герой мав би відзначити 30-річчя.
За інформацією ВСН, у Олега Іванова залишився маленький син, якого він виховував сам, батьки та сестри.
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Про це повідомили у громаді.
17 липня на подвір’ї рідної домівки солдата також зібралися сотні людей: рідні, близькі, друзі, знайомі, бойові побратими, небайдужі земляки, які прийшли провести в останню путь.
Поховали Олега Іванова на новому кладовищі на алеї почесних поховань.
Нагадаємо, 29-річний житель селища Ратне Олег Іванов загинув на Харківщині на війні з російськими окупантами. 13 вересня Герой мав би відзначити 30-річчя.
За інформацією ВСН, у Олега Іванова залишився маленький син, якого він виховував сам, батьки та сестри.
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