На Волині поховали 29-річного Героя Олега Іванова, який сам виховував сина

Олега Іванова.



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17 липня на подвір’ї рідної домівки солдата також зібралися сотні людей: рідні, близькі, друзі, знайомі, бойові побратими, небайдужі земляки, які прийшли провести в останню путь.



Поховали Олега Іванова на новому кладовищі на алеї почесних поховань.



Нагадаємо, 29-річний житель селища Ратне Олег Іванов загинув на Харківщині на війні з російськими окупантами.



За інформацією

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