Волинянка відсидить понад 5 років за крадіжку сала





Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає



До слова, жінка раніше судима, на момент крадіжки вона відбувала покарання з іспитовим строком на рік.



Отож, злодійка вкрала 6,5 кг свиного сирого сала, кілограм сирої свиної щоковини, різноманітні приправи та гаманець з грошима. Відтак жінка завдала потерпілому збитків на 2332,43 грн.



До слова, жінка крадіжку вчинила повторно та в умовах воєнного стану.



Обвинувачена вину не визнає. Зазначила, що 14 лютого разом з приятелем перебувала на автостанції Ковеля, де вони вживали алкоголь. П’яною вона заснула на лавці, проснувшись через деякий час від холоду пішла зігрітися на залізничний вокзал. А хто вчинив крадіжку, їй не відомо.



Потерпілий розповів, що того дня вживав спиртні напої, у зв`язку з чим запізнився на маршрутне таксі, а тому присівши на лавку автостанції, чекав на другу, що відправлялася о 20 год. 20 хв. та заснув. А коли прокинувся, пакета з продуктами й гаманця вже не було. Чоловік зазначив, що претензій до обвинуваченої не має та прохає останню суворо не карати.



Проте свідки, з якими обвинувачена вживала алкоголь, підтвердили її вину.



Отож, суд визнав ковельчанку винною. Тепер жінка має відсидіти 5 років та 2 місяці за ґратами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині засудили до тюремного строку жінку, яка викрала їжу на автостанції.Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Insider Media. До слова, жінка раніше судима, на момент крадіжки вона відбувала покарання з іспитовим строком на рік.Отож, злодійка вкрала 6,5 кг свиного сирого сала, кілограм сирої свиної щоковини, різноманітні приправи та гаманець з грошима. Відтак жінка завдала потерпілому збитків на 2332,43 грн.До слова, жінка крадіжку вчинила повторно та в умовах воєнного стану.Обвинувачена вину не визнає. Зазначила, що 14 лютого разом з приятелем перебувала на автостанції Ковеля, де вони вживали алкоголь. П’яною вона заснула на лавці, проснувшись через деякий час від холоду пішла зігрітися на залізничний вокзал. А хто вчинив крадіжку, їй не відомо.Потерпілий розповів, що того дня вживав спиртні напої, у зв`язку з чим запізнився на маршрутне таксі, а тому присівши на лавку автостанції, чекав на другу, що відправлялася о 20 год. 20 хв. та заснув. А коли прокинувся, пакета з продуктами й гаманця вже не було. Чоловік зазначив, що претензій до обвинуваченої не має та прохає останню суворо не карати.Проте свідки, з якими обвинувачена вживала алкоголь, підтвердили її вину.Отож, суд визнав ковельчанку винною. Тепер жінка має відсидіти 5 років та 2 місяці за ґратами.

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