Євродепутати просять суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка

Олександра Лукашенка.



Про це йдеться в ухваленій у вівторок комітетом у закордонних справах Європарламенту доповіді про відносини ЄС з Білоруссю, повідомляє



Так, депутати заявили, що



Доповідь закликає інституції ЄС та держави-члени вжити всіх необхідних заходів на міжнародному рівні, щоб уможливити кримінальне переслідування білоруських політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид.



Зазначається, що оскільки Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт президента росії Володимира Путіна та Уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, то суду слід розглянути можливість видачі аналогічного ордера на арешт Лукашенка.



Депутати вважають, що Рада ЄС також повинна розширити список санкції на білоруських та російських осіб, щоб обмеження поширювались на тих, хто причетний до примусової депортації українських дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Євродепутати виступили із закликом до Міжнародного кримінального суду у Гаазі видати ордер на арешт самопроголошеного білоруського президентаПро це йдеться в ухваленій у вівторок комітетом у закордонних справах Європарламенту доповіді про відносини ЄС з Білоруссю, повідомляє Європейська правда Так, депутати заявили, що Білорусь несе відповідальність за підтримку росії у війні в Україні , в злочинах російської армії на українській території, в тому числі через роль білоруського режиму в незаконному вивезенні дітей.Доповідь закликає інституції ЄС та держави-члени вжити всіх необхідних заходів на міжнародному рівні, щоб уможливити кримінальне переслідування білоруських політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид.Зазначається, що оскільки Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт президента росіїта Уповноваженого з прав дитини, то суду слід розглянути можливість видачі аналогічного ордера на арешт Лукашенка.Депутати вважають, що Рада ЄС також повинна розширити список санкції на білоруських та російських осіб, щоб обмеження поширювались на тих, хто причетний до примусової депортації українських дітей.

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