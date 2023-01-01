Четверта колона найманців ПВК «Вагнер» прибула до Білорусі, – «Бєларускі Гаюн»

Четверта колона найманців ПВК «Вагнер» прибула до Білорусі, – «Бєларускі Гаюн»
4-а колона ПВК «Вагнер» прибула до Білорусі: понад 80 машин.

Про це повідомляє моніторингова група "Бєларускі Гаюн".

"Прямо зараз у напрямку Осиповичів та табору в с. Цель трасою М5 від Бобруйска рухається ще одна велика колона найманців ПВК «Вагнер». У складі колони як мінімум 80 машин різних модифікацій: 18 фур, більше 20 пікапів УАЗ, вантажівки-фургони, буханці близько 20 одиниць, а також автобуси ПАЗ, мікроавтобуси і кілька тентованих Уралів і КамАЗів. Техніка рухається із номерами ЛНР/ДНР", - йдеться в повідомленні.

У моніторинговій групі зазначають, що відомо, що колона розтягнулася трасою на +- 5 км і зараз уже під'їжджає до з'їзду на село Цель, де знаходиться наметовий табір для найманців ПВК «Вагнер».

"За нашими даними, це вже 4-а колона найманців Пригожина, яка прибула до Білорусі", - пише "Гаюн".

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Теги: Росія, Україна, війна, вагнерівці
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