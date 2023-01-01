ЄСПЛ відхилив позов росії проти України, де та виклала усі міфи російської пропаганди





Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ, пише



Міністерство юстиції України розповіло, що росія у 2021 році подала проти України заяву за статтею Європейської конвенції з прав людини про міждержавні справи. Ця скарга росії — єдина міждержавна скарга проти України.



Москва висунула 10 груп звинувачень: Україні закидали нібито адміністративні практики «вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства».



У цій скарзі рф також спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна «не закрила повітряний простір». Окрім того, росія скаржилась на блокування Північнокримського каналу та просила ЄСПЛ зобов’язати Україну відновити подачу води до Криму та припинити «утиски» у використанні російської мови.



ЄСПЛ дійшов висновку, що російський уряд більше не хоче розгляду своєї заяви, оскільки неодноразово не відповідав на листи.



Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко розповіла, що росія подала всі документи і саму заяву російською мовою, хоча офіційними мовами роботи ЄСПЛ є англійська та французька. Суд закликав надати переклад, але росія постійно відтягувала.



А після того, як Рада Європи виключила росію зі свого складу, вони взагалі перестали комунікувати з будь-якими органами цієї організації. Та це не завдало ЄСПЛ ухвалити рішення.



Юрисдикція ЄСПЛ поширюється на всі держави-члени Ради Європи, які ратифікували Європейську конвенцію з прав людини. 16 березня 2022 року росію офіційно виключили з Ради Європи через повномасштабне вторгнення в Україну. У кремлі заявили, що вихід із РЄ означає вихід росії з усіх її механізмів, зокрема Конвенції. Крім того, у червні 2022-го Держдума рф дозволила не виконувати рішення ЄСПЛ, які ухвалили після 15 березня.







Міністр юстиції України Денис Малюська передбачав, що з юридичної точки зору росію «очікує неминуча поразка» у цій справі, оскільки у заяві до суду «виклали усі міфи російської пропаганди».



«Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш — у них з'явився додатковий медіамайданчик для промивання мізків та медіапривід», — казав міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив у задоволенні позовних вимог росії проти України. Та скаржилася на «вбивства та переслідування» з 2014 року, обмеження російської мови та навіть намагалася приписати Україні відповідальність за авіакатастрофу MH17.Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ, пише Громадське Міністерство юстиції України розповіло, що росія у 2021 році подала проти України заяву за статтею Європейської конвенції з прав людини про міждержавні справи. Ця скарга росії — єдина міждержавна скарга проти України.Москва висунула 10 груп звинувачень: Україні закидали нібито адміністративні практики «вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства».У цій скарзі рф також спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна «не закрила повітряний простір». Окрім того, росія скаржилась на блокування Північнокримського каналу та просила ЄСПЛ зобов’язати Україну відновити подачу води до Криму та припинити «утиски» у використанні російської мови.ЄСПЛ дійшов висновку, що російський уряд більше не хоче розгляду своєї заяви, оскільки неодноразово не відповідав на листи.Уповноважена у справах ЄСПЛрозповіла, що росія подала всі документи і саму заяву російською мовою, хоча офіційними мовами роботи ЄСПЛ є англійська та французька. Суд закликав надати переклад, але росія постійно відтягувала.А після того, як Рада Європи виключила росію зі свого складу, вони взагалі перестали комунікувати з будь-якими органами цієї організації. Та це не завдало ЄСПЛ ухвалити рішення.Юрисдикція ЄСПЛ поширюється на всі держави-члени Ради Європи, які ратифікували Європейську конвенцію з прав людини. 16 березня 2022 року росію офіційно виключили з Ради Європи через повномасштабне вторгнення в Україну. У кремлі заявили, що вихід із РЄ означає вихід росії з усіх її механізмів, зокрема Конвенції. Крім того, у червні 2022-го Держдума рф дозволила не виконувати рішення ЄСПЛ, які ухвалили після 15 березня. Суд також не знайшов жодних підстав щодо порушення прав людини, які вимагали б від ЄСПЛ продовження розгляду міждержавної справи. Таким чином, після дослідження представлених матеріалів, а також враховуючи поведінку росії та відсутність будь-якої співпраці з березня 2022 року, ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у повному обсязі та вилучив його з реєстру справ, пише Мін'юст України.Міністр юстиції Українипередбачав, що з юридичної точки зору росію «очікує неминуча поразка» у цій справі, оскільки у заяві до суду «виклали усі міфи російської пропаганди».«Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш — у них з'явився додатковий медіамайданчик для промивання мізків та медіапривід», — казав міністр.

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