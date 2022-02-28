Підрив Каховської ГЕС: росія подала позов проти України до суду ООН





Про це передає російська служба



Зазначається, що у четвер російські представники виступили у Міжнародному суді ООН (МС) із звинуваченнями на адресу України нібито у руйнуванні Каховської греблі масованими артилерійськими обстрілами.



Раніше такі ж вигадані звинувачення було зроблено росією у Міжнародному кримінальному суді (МКС) у Гаазі.



Нагадаємо, Каховську ГЕС повністю зруйновано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія прийшла зі вигаданими звинуваченнями проти України у підриві ГЕС до Міжнародного суду ООН.Про це передає російська служба BBC. Зазначається, що у четвер російські представники виступили у Міжнародному суді ООН (МС) із звинуваченнями на адресу України нібито у руйнуванні Каховської греблі масованими артилерійськими обстрілами.Раніше такі ж вигадані звинувачення було зроблено росією у Міжнародному кримінальному суді (МКС) у Гаазі.Нагадаємо, Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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