Підрив Каховської ГЕС: росія подала позов проти України до суду ООН

Підрив Каховської ГЕС: росія подала позов проти України до суду ООН
Росія прийшла зі вигаданими звинуваченнями проти України у підриві ГЕС до Міжнародного суду ООН.

Про це передає російська служба BBC.

Зазначається, що у четвер російські представники виступили у Міжнародному суді ООН (МС) із звинуваченнями на адресу України нібито у руйнуванні Каховської греблі масованими артилерійськими обстрілами.

Раніше такі ж вигадані звинувачення було зроблено росією у Міжнародному кримінальному суді (МКС) у Гаазі.

Нагадаємо, Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: Каховська ГЕС, Росія, суд, ООН
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