Підрив Каховської ГЕС: росія подала позов проти України до суду ООН
Сьогодні, 13:50
Росія прийшла зі вигаданими звинуваченнями проти України у підриві ГЕС до Міжнародного суду ООН.
Про це передає російська служба BBC.
Зазначається, що у четвер російські представники виступили у Міжнародному суді ООН (МС) із звинуваченнями на адресу України нібито у руйнуванні Каховської греблі масованими артилерійськими обстрілами.
Раніше такі ж вигадані звинувачення було зроблено росією у Міжнародному кримінальному суді (МКС) у Гаазі.
Нагадаємо, Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
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Про це передає російська служба BBC.
Зазначається, що у четвер російські представники виступили у Міжнародному суді ООН (МС) із звинуваченнями на адресу України нібито у руйнуванні Каховської греблі масованими артилерійськими обстрілами.
Раніше такі ж вигадані звинувачення було зроблено росією у Міжнародному кримінальному суді (МКС) у Гаазі.
Нагадаємо, Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
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Підрив Каховської ГЕС: росія подала позов проти України до суду ООН
Сьогодні, 13:50
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