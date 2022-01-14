Жителі селища на Волині обурені станом дороги, якою «ні пройти, ні проїхати»

Жителі селища на Волині обурені станом дороги, якою «ні пройти, ні проїхати»
Жителі Іванич обурені станом дороги на вулиці Шевченка, адже там на кожному кроці глибокі вибоїни, чималі ями, пошкодження, тріщини, нерівна поверхня та небезпечні узбіччя. Люди закликають місцеву владу нарешті доремонтувати двісті метрів асфальту, адже там наразі «ні пройти, ні проїхати».

До журналістів БУГу звернулись місцеві мешканці, які вже стомились чекати «з моря погоди», й хочуть, аби селищна рада нарешті звернула увагу на порівняно невеликий, проте жахливий відрізок дороги на вулиці Шевченка.

Люди нарікають, що цих якихось сто-двісті метрів шляху вже не можливо ані пройти, ані якось проїхати велосипедом чи автівкою, адже там – яма на ямі. А ходити цією вулицею іваничівцям доводиться часто, адже вона веде до густо заселеного «Цукрового» району селища, місцевого кладовища та найбільшого храму Іванич – Казанської Ікони Божої Матері ПЦУ.

Журналісти БУГу вирішили проінспектувати вулицю. І як виявилось, вона дійсно не просто в жахливому, а в катастрофічному стані: на кожному кроці величезні ями та глибокі вибоїни, оминути які майже неможливо. Кожна ділянка цієї траси з пошкодженнями, просто десь вони трішки менші, а подекуди – більші. Вибоїни утворилися навіть на узбіччі, оскільки водії шукали дорогу для об’їзду ям.

До слова, що жахливою є лише частина вулиці. Інша – в досить хорошому стані. Таке враження, що ремонтували дорогу і не доремонтували.

Жителі селища на Волині обурені станом дороги, якою «ні пройти, ні проїхати»


Жителі селища на Волині обурені станом дороги, якою «ні пройти, ні проїхати»

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Теги: Іваничі, дорога, ями
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