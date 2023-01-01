Волинські рятувальники отримали пожежно-технічне обладнання від благодійників з Німеччини





Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.



Дві потужні мотопомпи та набір пожежно-технічного обладнанням рятувальникам зібрали й передали в Україну небайдужі мешканці, серед яких – пожежники, власники компаній, підприємств та установ міст Зонтгофен (Sonthofen) і Вальтенгофен (Waltenhofen).



Отримана техніка й спорядження передані для потреб рятувальників 2 та 4 Державних пожежно-рятувальних загонів у містах Ковелі та Камені-Каширському за сприяння ГУ ДСНС України у Волинській області.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 червня волонтери релігійної громади «СУРБ САРГІС» Української єпархії Вірменської апостольскої церкви в Луцьку передали волинським рятувальникам гуманітарну допомогу від благодійників з Німеччини.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.Дві потужні мотопомпи та набір пожежно-технічного обладнанням рятувальникам зібрали й передали в Україну небайдужі мешканці, серед яких – пожежники, власники компаній, підприємств та установ міст Зонтгофен (Sonthofen) і Вальтенгофен (Waltenhofen).Отримана техніка й спорядження передані для потреб рятувальників 2 та 4 Державних пожежно-рятувальних загонів у містах Ковелі та Камені-Каширському за сприяння ГУ ДСНС України у Волинській області.

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