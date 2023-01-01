Волинські рятувальники отримали пожежно-технічне обладнання від благодійників з Німеччини
Сьогодні, 14:15
8 червня волонтери релігійної громади «СУРБ САРГІС» Української єпархії Вірменської апостольскої церкви в Луцьку передали волинським рятувальникам гуманітарну допомогу від благодійників з Німеччини.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Дві потужні мотопомпи та набір пожежно-технічного обладнанням рятувальникам зібрали й передали в Україну небайдужі мешканці, серед яких – пожежники, власники компаній, підприємств та установ міст Зонтгофен (Sonthofen) і Вальтенгофен (Waltenhofen).
Отримана техніка й спорядження передані для потреб рятувальників 2 та 4 Державних пожежно-рятувальних загонів у містах Ковелі та Камені-Каширському за сприяння ГУ ДСНС України у Волинській області.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Дві потужні мотопомпи та набір пожежно-технічного обладнанням рятувальникам зібрали й передали в Україну небайдужі мешканці, серед яких – пожежники, власники компаній, підприємств та установ міст Зонтгофен (Sonthofen) і Вальтенгофен (Waltenhofen).
Отримана техніка й спорядження передані для потреб рятувальників 2 та 4 Державних пожежно-рятувальних загонів у містах Ковелі та Камені-Каширському за сприяння ГУ ДСНС України у Волинській області.
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