У місті на Волині за день зібрали 250 кілограмів батарейок

У місті на Волині за день зібрали 250 кілограмів батарейок
У Нововолинську стартувала екологічна акція "Утилізуй батарейки – очисти Україну". У перший день акції до неї долучилися учні ліцеїв №2 та №4.

Про це повідомили у Нововолинській міській раді.

За день діти зібрали майже 250 кілограмів батарейок. Усі батарейки будуть відправлені на переробку до центру утилізації у Луцьку.

Екологічний конкурс триватиме протягом тижня. Участь у ньому візьмуть усі загальноосвітні заклади Нововолинської громади.

Ліцей, який назбирає найбільшу кількість використаних батарейок отримає подарунок — магнітно-маркерну дошку.

Також для дітей цих навчальних закладів провели екоурок про шкідливість батарейок для екології та презентували кейс енергоменеджера.

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Теги: екологічна акція, збір батарейок, Нововолинськ
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