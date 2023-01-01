У місті на Волині за день зібрали 250 кілограмів батарейок
Сьогодні, 14:45
У Нововолинську стартувала екологічна акція "Утилізуй батарейки – очисти Україну". У перший день акції до неї долучилися учні ліцеїв №2 та №4.
Про це повідомили у Нововолинській міській раді.
За день діти зібрали майже 250 кілограмів батарейок. Усі батарейки будуть відправлені на переробку до центру утилізації у Луцьку.
Екологічний конкурс триватиме протягом тижня. Участь у ньому візьмуть усі загальноосвітні заклади Нововолинської громади.
Ліцей, який назбирає найбільшу кількість використаних батарейок отримає подарунок — магнітно-маркерну дошку.
Також для дітей цих навчальних закладів провели екоурок про шкідливість батарейок для екології та презентували кейс енергоменеджера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Нововолинській міській раді.
За день діти зібрали майже 250 кілограмів батарейок. Усі батарейки будуть відправлені на переробку до центру утилізації у Луцьку.
Екологічний конкурс триватиме протягом тижня. Участь у ньому візьмуть усі загальноосвітні заклади Нововолинської громади.
Ліцей, який назбирає найбільшу кількість використаних батарейок отримає подарунок — магнітно-маркерну дошку.
Також для дітей цих навчальних закладів провели екоурок про шкідливість батарейок для екології та презентували кейс енергоменеджера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині директорів підприємства та коледжу судитимуть за привласнення 117 тисяч та їх розтрату
Сьогодні, 15:00
Український екснардеп постачав комплектуючі для «оборонки» росії навіть після вторгнення
Сьогодні, 14:55
У місті на Волині за день зібрали 250 кілограмів батарейок
Сьогодні, 14:45
Волинські рятувальники отримали пожежно-технічне обладнання від благодійників з Німеччини
Сьогодні, 14:15
Медіа