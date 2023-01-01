У місті на Волині за день зібрали 250 кілограмів батарейок





Про це



За день діти зібрали майже 250 кілограмів батарейок. Усі батарейки будуть відправлені на переробку до центру утилізації у Луцьку.



Екологічний конкурс триватиме протягом тижня. Участь у ньому візьмуть усі загальноосвітні заклади Нововолинської громади.



Ліцей, який назбирає найбільшу кількість використаних батарейок отримає подарунок — магнітно-маркерну дошку.



Також для дітей цих навчальних закладів провели екоурок про шкідливість батарейок для екології та презентували кейс енергоменеджера.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську стартувала екологічна акція "Утилізуй батарейки – очисти Україну". У перший день акції до неї долучилися учні ліцеїв №2 та №4.Про це повідомили у Нововолинській міській раді.За день діти зібрали майже 250 кілограмів батарейок. Усі батарейки будуть відправлені на переробку до центру утилізації у Луцьку.Екологічний конкурс триватиме протягом тижня. Участь у ньому візьмуть усі загальноосвітні заклади Нововолинської громади.Ліцей, який назбирає найбільшу кількість використаних батарейок отримає подарунок — магнітно-маркерну дошку.Також для дітей цих навчальних закладів провели екоурок про шкідливість батарейок для екології та презентували кейс енергоменеджера.

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