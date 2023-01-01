Український екснардеп постачав комплектуючі для «оборонки» росії навіть після вторгнення





Про це 8 червня повідомили у пресслужбі ДБР.



Наразі слідчі та оперативні працівники ДБР та прокурори Офісу Генпрокурора проводять понад 30 обшуків.



«Зокрема, у колишнього нардепа серед розкошів у стилі «Пшонка стайл» знайдено книги, які звеличують росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей», - йдеться у повідомлені.



Також у деяких підозрюваних були знайдені паспорти рф та договори з країною-агресором.



Загалом до складу злочинної організації увійшло щонайменше 14 осіб з-поміж близьких родичів екснардепа, менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян рф.



Як повідомляє Григорія Дашутіна. За даними слідства він забезпечував продукцією російський військово-промисловий комплекс навіть після вторгнення.



Григорій Дашутін – український бізнесмен і колишній парламентар. Він двічі обирався до ВРУ, працював головою підкомітету Верховної Ради з питань екології, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій та першим заступником голови комітету ВР у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Входив до складу фракцій Соцпартії, ПППУ, «Воля народу», «Трудова Україна» та "Партії Регіонів".



Спільно з дружиною Раїсою, сином Артемом та дочкою Вікторією Дашутін володіє численними компаніями у сферах нерухомості, виробництва електроенергії та приладобудування. Основним активом групи компаній сім'ї є концерн «Нікмас» – багатопрофільна інжинірингова інноваційно-промислова компанія, що об'єднує низку підприємств, які займаються виробництвом обладнання для промисловості та енергетики, запасних частин до нього та обслуговування цієї техніки.



Відомо, що концерн «Нікмас» почав забезпечувати держпідприємства РФ високоефективним та енергоощадним обладнанням з початком війни на Донбасі у 2014 році. Ідеться про надання комплектуючих для ВПК та об'єктів критичної інфраструктури росії щонайменше на 190 млн грн.



Правоохоронці встановили, що промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата Дашутіна з 2014 року забезпечувала держпідприємства рф високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Компресори й компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах 15П961 «Молодець», які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення у російській федерації. Крім того, використовуються у складі спеціальних броньованих потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів рф.



Таким чином, відправлена до країни-агресора продукція використовується у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі російської федерації, в тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти нашої держави.



ДБР зупинило постачання російським виробникам:



- зброї та боєприпасів (АТ «БПТ «Сибприбормаш», рф, Алтайський край, м. Бійськ);

- вертольотів, літаків та інших літальних апаратів (АТ «Смоленський авіаційний завод», рф, м. Смоленск); космічних апаратів (АТ «Міаський машибудівний завод», рф, Челябинська обл., м. Міас);

- підприємств критичної інфраструктури російської федерації (АТ «Федеральна пасажирська компанія», м. Москва; ФБУ «Адміністрація Волго-Балт», м. Санкт-Петербург; ПАТ «Сахаліненерго», м. Южно-Сахалінськ, АТ «Кузбассенерго» та інш.).



Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.



Після повномасштабного вторгнення рф, власники продовжили співпрацю з агресором, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державне бюро розслідувань затримало власників та топменеджмент концерну, який продовжував забезпечувати російський ВПК навіть після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Серед них був екснардеп від «Партії Регіонів».Про це 8 червня повідомили у пресслужбі ДБР.Наразі слідчі та оперативні працівники ДБР та прокурори Офісу Генпрокурора проводять понад 30 обшуків.«Зокрема, у колишнього нардепа серед розкошів у стилі «Пшонка стайл» знайдено книги, які звеличують росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей», - йдеться у повідомлені.Також у деяких підозрюваних були знайдені паспорти рф та договори з країною-агресором.Загалом до складу злочинної організації увійшло щонайменше 14 осіб з-поміж близьких родичів екснардепа, менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян рф.Як повідомляє Главком, мова йде про. За даними слідства він забезпечував продукцією російський військово-промисловий комплекс навіть після вторгнення.Григорій Дашутін – український бізнесмен і колишній парламентар. Він двічі обирався до ВРУ, працював головою підкомітету Верховної Ради з питань екології, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій та першим заступником голови комітету ВР у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Входив до складу фракцій Соцпартії, ПППУ, «Воля народу», «Трудова Україна» та "Партії Регіонів".Спільно з дружиною, синомта дочкоюДашутін володіє численними компаніями у сферах нерухомості, виробництва електроенергії та приладобудування. Основним активом групи компаній сім'ї є концерн «Нікмас» – багатопрофільна інжинірингова інноваційно-промислова компанія, що об'єднує низку підприємств, які займаються виробництвом обладнання для промисловості та енергетики, запасних частин до нього та обслуговування цієї техніки.Відомо, що концерн «Нікмас» почав забезпечувати держпідприємства РФ високоефективним та енергоощадним обладнанням з початком війни на Донбасі у 2014 році. Ідеться про надання комплектуючих для ВПК та об'єктів критичної інфраструктури росії щонайменше на 190 млн грн.Правоохоронці встановили, що промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата Дашутіна з 2014 року забезпечувала держпідприємства рф високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Компресори й компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах 15П961 «Молодець», які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення у російській федерації. Крім того, використовуються у складі спеціальних броньованих потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів рф.Таким чином, відправлена до країни-агресора продукція використовується у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі російської федерації, в тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти нашої держави.ДБР зупинило постачання російським виробникам:- зброї та боєприпасів (АТ «БПТ «Сибприбормаш», рф, Алтайський край, м. Бійськ);- вертольотів, літаків та інших літальних апаратів (АТ «Смоленський авіаційний завод», рф, м. Смоленск); космічних апаратів (АТ «Міаський машибудівний завод», рф, Челябинська обл., м. Міас);- підприємств критичної інфраструктури російської федерації (АТ «Федеральна пасажирська компанія», м. Москва; ФБУ «Адміністрація Волго-Балт», м. Санкт-Петербург; ПАТ «Сахаліненерго», м. Южно-Сахалінськ, АТ «Кузбассенерго» та інш.).Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.Після повномасштабного вторгнення рф, власники продовжили співпрацю з агресором, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки.

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