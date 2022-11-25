На Волині директорів підприємства та коледжу судитимуть за привласнення 117 тисяч та їх розтрату

На Волині директорів підприємства та коледжу судитимуть за привласнення 117 тисяч та їх розтрату
Директора підприємства на Волині судитимуть за заволодіння бюджетними коштами, а директора коледжу – за їх розтрату.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором приватного підприємства та директором коледжу у Нововолинську за попередньою змовою службового підроблення, а також заволодіння чужим майном та його розтрати шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Слідство встановило, що підприємство згідно з укладеним у грудні 2022 року договором виконувало роботи із поточного ремонту приміщення коледжу.

При цьому директори товариства і коледжу вносили у акти виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про обсяги робіт та їх вартість, а також підписували ці акти.

На підставі підроблених документів кошти, в тому числі і понад 117 тисяч гривень за не виконані роботи, були перераховані із бюджету на рахунки підприємства.

Далі – слово за судом.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: Волинь, директори, прокуратура, суд
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