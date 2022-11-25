На Волині директорів підприємства та коледжу судитимуть за привласнення 117 тисяч та їх розтрату

Директора підприємства на Волині судитимуть за заволодіння бюджетними коштами, а директора коледжу – за їх розтрату.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором приватного підприємства та директором коледжу у Нововолинську за попередньою змовою службового підроблення, а також заволодіння чужим майном та його розтрати шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.Слідство встановило, що підприємство згідно з укладеним у грудні 2022 року договором виконувало роботи із поточного ремонту приміщення коледжу.При цьому директори товариства і коледжу вносили у акти виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про обсяги робіт та їх вартість, а також підписували ці акти.На підставі підроблених документів кошти, в тому числі і понад 117 тисяч гривень за не виконані роботи, були перераховані із бюджету на рахунки підприємства.Далі – слово за судом.Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.