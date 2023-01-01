Росіяни обстріляли школу в Олешках, де збиралися люди із затоплених домівок

Росіяни обстріляли школу в Олешках, де збиралися люди із затоплених домівок
Військові рф обстріляли в Олешках на тимчасово захопленій території Херсонської області школу, де збиралися люди, будинки яких затопило.

Про це у повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук, передає Укрінформ.

«Тільки що орки обстріляли будівлю школи 2, де збиралися люди із затоплених домівок», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч проти 6 червня загарбники підрівали греблю Каховської ГЕС.

В затопленій Олешківській громаді люди рятуються на дахах будинків, потрібні вода, харчі. Виникла проблема з тілами померлих, оскільки кладовище затоплене, а у морзі немає електропостачання.

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Теги: Херсонщина, підтоплення
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