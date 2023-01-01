Звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Михайлу Лопушику

Михайлу Лопушику з Прилісненської громади.



Петицію



Михайло народився 18.09.1989 року у селі Прилісне. Служив у 80-ій десантно-штурмовій бригаді 90 батальйоні.



"Михайло із честю виконав обов’язок щодо захисту своєї держави і до останнього подиху залишився вірним присязі, українському народові та Україні. Я пишаюся ним, його незламністю духу, сміливістю та патріотизмом. Він віддав найцінніше, що мав - своє життя. Лопушик Михайло Іванович - справжній Герой, який заслуговує найвищої державної нагороди - Героя України (посмертно)", - пише Діана Зазуляк.



Вічна шана і пам'ять всім, хто віддав своє життя за Україну!



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сайті президента України зареєстрували петицію про надання звання Героя України посмертно 32- річномуз Прилісненської громади.Петицію створили 29 травня.Михайло народився 18.09.1989 року у селі Прилісне. Служив у 80-ій десантно-штурмовій бригаді 90 батальйоні. Загинув 5 травня 2022 року в Олександрівці Донецької області під час виконання бойового завдання , отримавши поранення, несумісне з життям."Михайло із честю виконав обов’язок щодо захисту своєї держави і до останнього подиху залишився вірним присязі, українському народові та Україні. Я пишаюся ним, його незламністю духу, сміливістю та патріотизмом. Він віддав найцінніше, що мав - своє життя. Лопушик Михайло Іванович - справжній Герой, який заслуговує найвищої державної нагороди - Героя України (посмертно)", - пише Діана Зазуляк.Вічна шана і пам'ять всім, хто віддав своє життя за Україну!Проголосувати за петицію можна за посиланням.

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