Звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Михайлу Лопушику

Звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Михайлу Лопушику
На сайті президента України зареєстрували петицію про надання звання Героя України посмертно 32- річному Михайлу Лопушику з Прилісненської громади.

Петицію створили 29 травня.

Михайло народився 18.09.1989 року у селі Прилісне. Служив у 80-ій десантно-штурмовій бригаді 90 батальйоні. Загинув 5 травня 2022 року в Олександрівці Донецької області під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісне з життям.

"Михайло із честю виконав обов’язок щодо захисту своєї держави і до останнього подиху залишився вірним присязі, українському народові та Україні. Я пишаюся ним, його незламністю духу, сміливістю та патріотизмом. Він віддав найцінніше, що мав - своє життя. Лопушик Михайло Іванович - справжній Герой, який заслуговує найвищої державної нагороди - Героя України (посмертно)", - пише Діана Зазуляк.

Вічна шана і пам'ять всім, хто віддав своє життя за Україну!

Проголосувати за петицію можна за посиланням.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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