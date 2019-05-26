У природному парку на Волині з'явилися червонокнижні птахи. ВІДЕО

У природному парку на Волині з'явилися червонокнижні птахи. ВІДЕО
У національному природному парку «Цуманська пуща», що на Волині, з'явилися цьогорічні маленькі орябки.

Про це йдеться на сторінці нацпарку у фейсбуці.

Відео із гарненькими кумедними пташенятами у ківерцівському лісі опублікував Микола Подзюбанчук. До слова, орябок занесений до «Червоної книги».

Орябок – це типовий лісовий мешканець, який заселяє ліси різного типу, проте перевагу віддає деревостанам, у яких переважають береза, ялина, вільха з густим підліском та добре зволоженим ґрунтом.

Як зазначається, орябок – птах осілий, він не здійснює далеких міграцій. Живляться вони ягодами (журавлиною, чорницею тощо), насінням, бруньками і паростками різних рослин, хоча влітку в його раціоні тваринні корми займають значне місце.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: «Цуманська пуща», орябок, Червона книга
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хотів одружитися з коханою, з якою прожив багато років: на Волині поховали Героя Андрія Киричика
Сьогодні, 17:10
Президент вручив орден «Золота зірка» рідним Героя з Волині Олега Свинчука
Сьогодні, 17:01
У природному парку на Волині з'явилися червонокнижні птахи. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
Лікарня на Волині повернула пацієнту 37 тисяч гривень за лікування інсульту
Сьогодні, 16:20
Звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Михайлу Лопушику
Сьогодні, 16:12
Схожі новини
У небі над Волинню помітили червонокнижних птахів. ФОТО У небі над Волинню помітили червонокнижних птахів. ФОТО
26 травень, 2019, 21:16
Які рідкісні види риби є на Волині і яка відповідальність за їхнє знищення Які рідкісні види риби є на Волині і яка відповідальність за їхнє знищення
03 серпень, 2022, 06:30
Волинянин заплатить понад 100 тисяч за те, що зрубав 9 дубів у «Цуманській пущі» Волинянин заплатить понад 100 тисяч за те, що зрубав 9 дубів у «Цуманській пущі»
08 лютий, 2022, 10:49
Судитимуть керівника підприємства, яке незаконно рубало дерева у нацпарку на Волині Судитимуть керівника підприємства, яке незаконно рубало дерева у нацпарку на Волині
02 червень, 2021, 17:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хотів одружитися з коханою, з якою прожив багато років: на Волині поховали Героя Андрія Киричика
Сьогодні, 17:10
 0
Президент вручив орден «Золота зірка» рідним Героя з Волині Олега Свинчука
Сьогодні, 17:01
 0
У природному парку на Волині з'явилися червонокнижні птахи. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
 0
Лікарня на Волині повернула пацієнту 37 тисяч гривень за лікування інсульту
Сьогодні, 16:20
 0
Звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Михайлу Лопушику
Сьогодні, 16:12
 0
Медіа
відео
1/8