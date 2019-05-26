У природному парку на Волині з'явилися червонокнижні птахи. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
У національному природному парку «Цуманська пуща», що на Волині, з'явилися цьогорічні маленькі орябки.
Про це йдеться на сторінці нацпарку у фейсбуці.
Відео із гарненькими кумедними пташенятами у ківерцівському лісі опублікував Микола Подзюбанчук. До слова, орябок занесений до «Червоної книги».
Орябок – це типовий лісовий мешканець, який заселяє ліси різного типу, проте перевагу віддає деревостанам, у яких переважають береза, ялина, вільха з густим підліском та добре зволоженим ґрунтом.
Як зазначається, орябок – птах осілий, він не здійснює далеких міграцій. Живляться вони ягодами (журавлиною, чорницею тощо), насінням, бруньками і паростками різних рослин, хоча влітку в його раціоні тваринні корми займають значне місце.
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Про це йдеться на сторінці нацпарку у фейсбуці.
Відео із гарненькими кумедними пташенятами у ківерцівському лісі опублікував Микола Подзюбанчук. До слова, орябок занесений до «Червоної книги».
Орябок – це типовий лісовий мешканець, який заселяє ліси різного типу, проте перевагу віддає деревостанам, у яких переважають береза, ялина, вільха з густим підліском та добре зволоженим ґрунтом.
Як зазначається, орябок – птах осілий, він не здійснює далеких міграцій. Живляться вони ягодами (журавлиною, чорницею тощо), насінням, бруньками і паростками різних рослин, хоча влітку в його раціоні тваринні корми займають значне місце.
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