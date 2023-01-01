Президент вручив орден «Золота зірка» рідним Героя з Волині Олега Свинчука

Президент вручив орден «Золота зірка» рідним Героя з Волині Олега Свинчука
6 червня президент Володимир Зеленський передав орден «Золота Зірка» членам родини солдата Олега Свинчука. Військовослужбовець Збройних сил України із села Бережці Вишнівської громади удостоєний звання Героя України посмертно.

Про це повідомили у Вишнівській громаді.

Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України Маріїнського палацу в Києві.

Президент висловив подяку кожному українському воїну, їхнім родинам, усім, хто дбає про наших захисників, українське суспільство й державу.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто загинув за Україну.

"Ніякі слова та винагороди не замінять родині – сина і брата. Однак наша пам’ять про Героїв повинна не згасати. Завдяки їм, ми зараз розмовляємо рідною мовою, працюємо та продовжуємо боротися за нашу землю", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хотів одружитися з коханою, з якою прожив багато років: на Волині поховали Героя Андрія Киричика
Сьогодні, 17:10
Президент вручив орден «Золота зірка» рідним Героя з Волині Олега Свинчука
Сьогодні, 17:01
У природному парку на Волині з'явилися червонокнижні птахи. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
Лікарня на Волині повернула пацієнту 37 тисяч гривень за лікування інсульту
Сьогодні, 16:20
Звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Михайлу Лопушику
Сьогодні, 16:12
Схожі новини
Звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Михайлу Лопушику Звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Михайлу Лопушику
Сьогодні, 16:12
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Андрієм Киричиком Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Андрієм Киричиком
07 червень, 16:26
Яку допомогу Волинь надасть затопленій Херсонщині Яку допомогу Волинь надасть затопленій Херсонщині
07 червень, 15:52
У Ковелі поховають Героя із Запоріжжя Андрія Михайленка, де вже кілька років мешкає його мама У Ковелі поховають Героя із Запоріжжя Андрія Михайленка, де вже кілька років мешкає його мама
07 червень, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хотів одружитися з коханою, з якою прожив багато років: на Волині поховали Героя Андрія Киричика
Сьогодні, 17:10
 0
Президент вручив орден «Золота зірка» рідним Героя з Волині Олега Свинчука
Сьогодні, 17:01
 0
У природному парку на Волині з'явилися червонокнижні птахи. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
 0
Лікарня на Волині повернула пацієнту 37 тисяч гривень за лікування інсульту
Сьогодні, 16:20
 0
Звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Михайлу Лопушику
Сьогодні, 16:12
 0
Медіа
відео
1/8