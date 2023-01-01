Президент вручив орден «Золота зірка» рідним Героя з Волині Олега Свинчука
Сьогодні, 17:01
6 червня президент Володимир Зеленський передав орден «Золота Зірка» членам родини солдата Олега Свинчука. Військовослужбовець Збройних сил України із села Бережці Вишнівської громади удостоєний звання Героя України посмертно.
Про це повідомили у Вишнівській громаді.
Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України Маріїнського палацу в Києві.
Президент висловив подяку кожному українському воїну, їхнім родинам, усім, хто дбає про наших захисників, українське суспільство й державу.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто загинув за Україну.
"Ніякі слова та винагороди не замінять родині – сина і брата. Однак наша пам’ять про Героїв повинна не згасати. Завдяки їм, ми зараз розмовляємо рідною мовою, працюємо та продовжуємо боротися за нашу землю", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Вишнівській громаді.
Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України Маріїнського палацу в Києві.
Президент висловив подяку кожному українському воїну, їхнім родинам, усім, хто дбає про наших захисників, українське суспільство й державу.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто загинув за Україну.
"Ніякі слова та винагороди не замінять родині – сина і брата. Однак наша пам’ять про Героїв повинна не згасати. Завдяки їм, ми зараз розмовляємо рідною мовою, працюємо та продовжуємо боротися за нашу землю", - йдеться в повідомленні.
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