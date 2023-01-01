Президент вручив орден «Золота зірка» рідним Героя з Волині Олега Свинчука

Володимир Зеленський передав орден «Золота Зірка» членам родини солдата Олега Свинчука. Військовослужбовець Збройних сил України із села Бережці Вишнівської громади удостоєний звання Героя України посмертно.



Про це



Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України Маріїнського палацу в Києві.



Президент висловив подяку кожному українському воїну, їхнім родинам, усім, хто дбає про наших захисників, українське суспільство й державу.



Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто загинув за Україну.



"Ніякі слова та винагороди не замінять родині – сина і брата. Однак наша пам’ять про Героїв повинна не згасати. Завдяки їм, ми зараз розмовляємо рідною мовою, працюємо та продовжуємо боротися за нашу землю", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 червня президентпередав орден «Золота Зірка» членам родини солдата. Військовослужбовець Збройних сил України із села Бережці Вишнівської громади удостоєний звання Героя України посмертно.Про це повідомили у Вишнівській громаді.Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України Маріїнського палацу в Києві.Президент висловив подяку кожному українському воїну, їхнім родинам, усім, хто дбає про наших захисників, українське суспільство й державу.Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто загинув за Україну."Ніякі слова та винагороди не замінять родині – сина і брата. Однак наша пам’ять про Героїв повинна не згасати. Завдяки їм, ми зараз розмовляємо рідною мовою, працюємо та продовжуємо боротися за нашу землю", - йдеться в повідомленні.

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